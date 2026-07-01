La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dio a conocer una serie de llamados de atención sobre los cambios de medidores de servicios públicos en Colombia.
Dijo la entidad que se expidieron reglamentos técnicos para medidores de energía eléctrica, agua y gas, con el propósito de garantizar que los nuevos equipos que ingresen al mercado colombiano cumplan estándares de precisión, confiabilidad y seguridad.
Lo anterior, teniendo en cuenta que estos cambios de medidores de servicios públicos en Colombia llevarían a un beneficio para los usuarios y a la correcta medición de los consumos.
¿Cuáles son los cambios con los medidores de servicios públicos en Colombia?
- Instrumentos de medición nuevos que se ingresen al mercado nacional
- Medidores que se instalen por primera vez
- Medidores que deban ser reemplazados por fallas técnicas irreparables que requieran su sustitución
“El reglamento técnico metrológico para medidores de energía eléctrica entró en vigor el 5 de enero de 2026, el de medidores de agua el 13 de marzo de 2026 y el correspondiente a medidores de gas entrará en vigor el 19 de junio de 2026”, dijo la SIC.
Según la misma entidad, la disposición no ordena el reemplazo automático de los medidores que se encuentran instalados y funcionando correctamente.
“Esto busca brindar mayores garantías de transparencia y confianza para los usuarios, permitiendo que los medidores nuevos puedan ser evaluados por organismos técnicos específicos especializados e independientes, y no únicamente bajo los criterios definidos por el prestador del servicio público”, añadió la SIC.
Finalmente, la expedición de estos reglamentos técnicos no implica la implementación obligatoria o cambios de servicios públicos en Colombia por medidores inteligentes, ni modifica las reglas tarifarias aplicables a los servicios públicos domiciliarios.
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“De igual manera, los programas de modernización, reposición tecnológica o cambio por vida útil que adelanten algunas empresas prestadoras corresponden a decisiones propias de dichos prestadores y no derivan automáticamente de los reglamentos técnicos expedidos por esta Superintendencia”, señala la SIC.