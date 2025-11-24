Cambio que tendrán viajeros terrestres para fin de año: Les darán importante beneficio

Con la llegada del cierre de año, miles de hogares colombianos comienzan a organizar sus desplazamientos para reencontrarse con familiares, disfrutar unos días de descanso o visitar los principales destinos turísticos del país.
En este periodo, la movilidad por carretera se intensifica y las tarifas de transporte suelen presentar variaciones significativas debido al aumento en la demanda. Por esta razón, anticiparse en la compra de pasajes se ha convertido en una estrategia clave para evitar sobrecostos y asegurar disponibilidad.
Las autoridades han advertido que para esta temporada se proyecta la movilización de millones de pasajeros por las terminales terrestres, una tendencia que se ha mantenido durante los últimos años. Esto implica que quienes dejan sus compras para último momento pueden enfrentarse a buses llenos, filas extensas y precios que incrementan a medida que se acerca la fecha del viaje.
¿Cómo obtener pasajes más económicos para su viaje en diciembre?
Ante este panorama, las plataformas digitales han tomado mayor relevancia entre los usuarios que buscan planificar sus desplazamientos sin contratiempos. Una de las herramientas más utilizadas es Pinbus, un portal que permite revisar rutas, comparar precios entre distintas empresas y asegurar tiquetes sin necesidad de desplazarse a una terminal física. Esta modalidad no solo facilita la planeación, sino que también ayuda a identificar oportunidades de ahorro.
De acuerdo con datos de la plataforma, en temporadas anteriores los viajeros que adquirieron pasajes con varios días de anticipación accedieron a mejores tarifas y encontraron mayor disponibilidad de horarios. Esta tendencia confirma que el transporte terrestre continúa siendo uno de los medios de viaje preferidos en el país, especialmente por su cobertura y variedad de destinos.
Planear con tiempo también ofrece otros beneficios: evita filas, permite seleccionar horarios más convenientes y reduce la posibilidad de cambios inesperados. Además, los tiquetes digitales llegan directamente al correo electrónico, lo que elimina la impresión física y hace más ágil el proceso de abordaje.
Para quienes buscan optimizar su presupuesto, los expertos recomiendan comparar varias opciones antes de comprar, activar alertas de disponibilidad y evitar los días de mayor congestión. Los horarios entre semana o en franjas no habituales suelen presentar tarifas más bajas.