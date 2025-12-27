Camila Escobar sale de la Presidencia de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño

Luego de haberse desempeñado por más cuatro años, Camila Escobar, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño (Ccoa), dejará el cargo.
Así lo explicó la entidad por medio de un comunicado, agradeciéndole a Escobar por su gestión durante el tiempo que se desempeñó como líder.
“La Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño informa que, en sesión extraordinaria de este martes 23 de diciembre de 2025, la Junta Directiva de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño tomó la decisión de propiciar un nuevo momento en el desarrollo institucional”.
Al mismo tiempo agregó: “Por lo anterior, la Junta agradece profundamente la labor de Camila Escobar durante estos cuatro años, periodo en el que lideró con compromiso, visión estratégica y cercanía”.
A su vez, destacaron que la gestión de Escobar dejó “avances significativos” en áreas clave como la planeación institucional y subregional, el fortalecimiento empresarial, la presencia territorial y el crecimiento de su infraestructura al servicio de los empresarios.
Cabe resaltar que la saliente presidenta ejecutiva, abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana con formación en Ciencias Políticas y Máster en Asesoría Fiscal de la Universidad de Barcelona, llegó para reemplazar a Rodrigo Zuluaga Mejía, quien llevaba dos décadas en el cargo.