Campetrol propone cuatro medidas para robustecer el sector de petróleo y gas en Colombia

La Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol) puso sobre la mesa cuatro propuestas para impulsar los sectores de petróleo y gas. El primer punto es incrementar la producción en campos que ya están en operación; el segundo es desarrollar el potencial de producción tanto en el territorio continental como en el mar Caribe, junto con el avance en la implementación de fracking en Colombia.
El cuarto pilar es el aumento de la actividad exploratoria, es decir, de la búsqueda de petróleo y de gas en el territorio. Para avanzar con estos procesos será necesaria una gestión ambiental y de consulta previa que tenga reglas de juego claras y que sea predecible.
A la vez, serán necesarios elementos como la seguridad física, social y laboral, más un fortalecimiento institucional, indicó el gremio. Por otro lado, frente al potencial de Colombia en fracking, manifestó que los volúmenes pueden ser equivalentes a cuatro veces las reservas probadas de petróleo y 97 veces las de gas. Sin embargo, todavía debe recopilarse más información para conocer el verdadero potencial del fracking, dijo la organización.
“Colombia tiene la oportunidad de transformar su potencial energético en desarrollo, inversión, empleo e ingresos para el país. Queremos plantear una hoja de ruta que permita aumentar la producción de los campos existentes, desarrollando el potencial de gas, materializando los yacimientos no convencionales e incrementando la actividad exploratoria. Para lograrlo, es fundamental contar con las condiciones ambientales, de seguridad, jurídicas, fiscales e institucionales que permitan llevar estos proyectos a la realidad”, aseguró Nelson Castañeda, presidente de Campetrol.
Para el gremio, en un escenario en el cual se revitalice la industria, la producción de gas llegaría a 3.040 millones de pies cúbicos diarios en 2040, frente a 205 millones de pies cúbicos al día en un escenario de marchitamiento en la industria.
Destacado: Hasta 80 % de las empresas de petróleo y gas podrían ver caídas en su producción hacia 2040
“El aporte fiscal acumulado del sector entre 2025 y 2050 podría oscilar entre $162 billones y $695 billones, dependiendo del escenario de desarrollo. La brecha entre ambos escenarios sería de $533 billones, lo que dimensiona el impacto potencial de las decisiones sobre la actividad de hidrocarburos en los ingresos de la Nación y las regiones”, expresó el gremio.
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