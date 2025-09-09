Canacol vuelve a liderar ganancias en Colombia ante posible negocio con Ecopetrol

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del ocho de septiembre de 2025 en 1.871,14 puntos registrando una variación positiva de 0,44 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 35,63 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 1.820 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia quedaría señalada en los 1.900 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $89.088 millones, mostrando una variación negativa de 35,70 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $138.458 millones.
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Grupo Cibest preferencial (variación del precio de + 0,15 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $32.985 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a la petrolera Ecopetrol (variación del precio de + 0,56 %) que negoció $11.946 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones de Cementos Argos ordinaria (Cemargos sin cambios 0,00 %) que transaron un monto de $6.417 millones.
En una jornada positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos:
- En el primer lugar, las acciones de Canacol Energy (CNEC) que suben 3,80 %.
- En la segunda casilla, Grupo Sura preferencial (PFGrupsura) que avanzó 2,98 %.
- Finalmente, los títulos de Corficolombiana preferencial (PFCorficolcf) que se valorizaron 2,37 %.
Las acciones del Grupo Éxito (Éxito) cayeron – 1,04 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.
Información técnica.
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, CNEC, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nubank, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap