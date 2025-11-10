Funcionarios de Egipto y de las principales navieras del mundo han debatido el regreso del transporte marítimo mundial a la ruta comercial del Canal de Suez.
De acuerdo con un informe de Yahoo Finance, Ossama Rabiee, presidente de la Autoridad del Canal de Suez de Egipto, se reunió la semana pasada con representantes de 20 líneas y agencias para discutir los acontecimientos en el Mar Rojo y su impacto en el comercio mundial que transita por el Canal.
Egipto busca recuperarse de la drástica caída de dos dígitos en los ingresos por peaje que ha sufrido desde finales de 2023 -en el contexto de la Guerra en Gaza- tras los ataques contra el transporte marítimo mercante perpetrados por la milicia hutí con base en Yemen.
La violencia obligó a las principales navieras a desviar sus servicios de la ruta del Canal de Suez a rutas más largas y costosas que conectan Asia con puertos de Europa, el Mediterráneo y Estados Unidos.
Así han sido las afectaciones del Canal del Suez
Tras las desviaciones por los ataques terroristas, los ingresos por peaje en el Canal del Suez se desplomaron 60 % en 2024, situándose entre US$4.200 millones y US$4.250 millones, tras alcanzar un récord de US$10.250 millones en 2023.
Los ingresos mejoraron en el primer trimestre de este año, hasta los US$899 millones, lo que supone un aumento de más del 16 % con respecto al mismo periodo del año anterior.
A pesar de la leve mejoría -en la que las navieras experimentaron en 2024 una ganancia inicial de miles de millones de dólares gracias a los viajes desviados- la reciente reorganización del comercio mundial y los aranceles intermitentes de Estados Unidos han debilitado la demanda en medio de un panorama incierto y han afectado las ganancias de las compañías navieras.
“Al mismo tiempo, el tráfico del Canal de Suez ha mejorado. El tránsito de buques entre julio y octubre totalizó 4.405 buques con un total de 185 millones de toneladas, en comparación con los 4.332 buques y 167,6 millones de toneladas del año anterior”, escribió Yahoo Finance.
Las conversaciones sobre la guerra en Gaza
En un comunicado, Rabiee atribuyó la reducción de las tensiones a las conversaciones de alto el fuego de Gaza de octubre. En octubre regresaron 229 embarcaciones al Canal, la mayor tasa mensual de retorno desde el inicio de la crisis.
Como algunos ejemplos, el 7 de noviembre de este año, el estrecho recibió al Benjamin Franklin de CMA CGM, un buque de 17.859 TEU , el mayor de su clase en navegar por el paso en dos años. Asimismo, el Zheng He de CMA CGM , de tamaño similar, también realizó el tránsito recientemente.
Como conclusión de las reuniones, Rabiee instó a las agencias navieras a que tranquilizaran a los transportistas y los animaran a reanudar el tránsito por el Canal de Suez.
Con información de Yahoo Finance.