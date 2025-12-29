La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) presentó las proyecciones de incrementos en capacidad y desempeño de la industria en el país para el cierre del año e inicios de 2026.
Se espera que la oferta de sillas en el país esté impulsada, principalmente, por la expansión en rutas hacia Medellín y Cali, así como por el incremento de capacidad en destinos como Puerto Gaitán, Santa Marta y Villavicencio.
Entre tanto, el mercado internacional crecerá moderadamente, concentrado especialmente en los mercados de Panamá y México.
“El pronóstico para este cierre de año confirma la solidez del sector aéreo en Colombia. Desde IATA proyectamos un crecimiento de 6,8 % en el mercado doméstico y 3,6 % en el internacional, cifras que reflejan una mayor oferta de sillas y el compromiso de la industria por mantener al país conectado en una época crucial para el turismo y el reencuentro de las familias», afirmó Paula Bernal, country manager de la agremiación.
En el mercado doméstico se espera para diciembre un incremento del 5,7 % en las sillas ofertadas, comparado al mismo mes del año 2024. Entre tanto, para enero, se espera que el mercado doméstico incremente 6,8 % comparado con enero de 2025.
Las principales rutas domésticas por sillas ofertadas en el mercado nacional son Bogotá – Medellín, Bogotá – Cali y Bogotá – Cartagena, en el periodo entre diciembre de 2025 y enero de 2026.
Según la IATA, las rutas domésticas con mayores crecimientos para el último mes del año serían San Andrés- Cali (81,8 %), seguido de Cúcuta- Medellín (58,2 %). Por su parte, para enero los mayores aumentos se registran en las rutas Bucaramanga Cartagena (240 %) y Bogotá- Villavicencio (98 %).
¿Cómo le va a ir al mercado aéreo internacional?
El pronóstico de fin de año para los vuelos internacionales desde Colombia demuestra un incremento del 3,6 % comparado con los mismos meses de 2024. Para enero se espera que incremente la capacidad de sillas hacia estos mercados en un 0,8 % adicional.
Las principales rutas internacionales en el mercado colombiano para fin de año son Bogotá–Madrid, Bogotá–Panamá y Bogotá–Miami. Sin embargo, se prevé que algunas rutas presenten una leve contracción, teniendo en cuenta el mismo periodo de 2024.
Este es el caso de las rutas de Bogotá–Madrid y Bogotá–Miami, que podrían contraerse en estos meses, en los meses de diciembre y enero de 2026.
Para final de 2025 se espera el incremento de pasajeros en rutas que no son frecuentes y que aumentan su capacidad por la temporada. Algunos ejemplos son la ruta Bogotá–Tampa, con más de 10.400 sillas ofertadas; Cartagena–Ciudad de México, con un promedio de 10.000 sillas mensuales; así mismo, la ruta Cali–Ciudad de México incrementó su capacidad a 9.000 sillas al mes. Otra ruta que ha incrementado su capacidad de pasajeros es Bogotá–Córdoba (ARG), con capacidad de 11.000 sillas en diciembre.