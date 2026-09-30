CARF proyectó un crecimiento económico en 2026 de 2,5 % y un déficit fiscal de 7,8 % del PIB para el cierre del año

En su más reciente informe, el CARF (Comité Autónomo de la Regla Fiscal) manifestó que las previsiones de crecimiento del PIB en Colombia para 2026 se ubicarán en 2,5 % y en 1,8 % en 2027, por debajo de lo proyectado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para el organismo, la inflación cerraría en 2026 en 6,8 %.
El comité señaló que el déficit total para 2026 de la economía colombiana será de 7,8 % del PIB, que es una cifra superior a la estimación oficial, que fue de 7,2 % y que fue actualizada en el Plan Financiero en agosto.
La entidad, que está adscrita pero que funciona de forma independiente al Ministerio de Hacienda, también reveló que la deuda neta cerraría en 2026 en 60,2 % del PIB, por encima también de las estimaciones oficiales de 59,7 %. Lo anterior se debe a mayores estimaciones del déficit primario del mismo comité.
A la vez, se hizo mención de que el déficit fiscal para 2027 sería de 9,5%, a causa de mayores gastos y menores ingresos en la política presupuestal.
“Entre 2025 y 2027 el deterioro acumulado frente a la senda de activación de la cláusula asciende a 7,4% del PIB. El CARF estima que la deuda neta llegaría a 67,4% del PIB en 2027 si se cumple la meta del balance primario. Cabe recordar que 2027 es el último año en el que aplica la cláusula de escape que suspendió la regla fiscal”, enfatizó el organismo.
De esta forma, manifestó que a mediano plazo, si se continúa con esta senda, la deuda es «insostenible». Incluso manifestó que el gasto primario podría incrementar de 20 % del PIB en 2027 a 20,8 % en 2030, debido a presiones por los gastos en pensiones, salud y Sistema General de Participaciones. En este último, debido a reformas hechas en el cuatrienio 2022-2026, se tendrían que girar más recursos.
Continuando con las proyecciones de deuda, el CARF expresó que, en sus cifras netas, esta podría llegar a un nivel de 91,2 % del PIB en 2030.
“Bajo este escenario sin medidas, los intereses absorberían 51,1 % de los ingresos tributarios, cumplir la regla fiscal exigiría un ajuste promedio del balance primario de 6,4 % del PIB entre 2028 y 2030 y una reducción del déficit total de 5 % del PIB en 2028”, dijo.
A todo este panorama, adicionó que, si bien en el primer proyecto presupuestal para 2027, que fue presentado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella el 29 de julio de 2026, se hace urgente que se adopten medidas de fondo y permanentes para estabilizar la deuda y retornar al cumplimiento de la regla fiscal.
Cabe recordar que la regla fiscal es una medida integrada al presupuesto público colombiano con la finalidad de limitar los gastos y, de esa manera, tener una mayor estabilidad entre los ingresos fiscales y los gastos.