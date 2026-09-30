Congreso, Educación y Minas y Energía fueron los sectores con mayores niveles de ejecución presupuestal en agosto

Al cierre de agosto de 2026, Congreso, Educación y Minas y Energía fueron los sectores que tuvieron la mayor ejecución presupuestal, excluyendo los recursos de deuda.
A corte del mismo mes, las obligaciones al interior del Presupuesto General de la Nación (PGN) se ubicaron en $311,1 billones, es decir, 55,9 % del total. Si se excluye el servicio de la deuda, es decir, el segmento correspondiente a dicho rubro, la ejecución se mantuvo en $244,6 billones, que equivalen a 53,5 % del presupuesto de 2026.
Según lo manifestó el Ministerio de Hacienda, dirigido por Miguel Gómez, el desempeño a corte del mes señalado se sitúa por arriba del promedio histórico de entre 2000 y 2025, ya que para ese mes el promedio se ubicó en 52 %.
Los montos por compromisos se ubicaron en $371,7 billones, representando 66,8 % del presupuesto. La mayor parte de este segmento se fue para gastos de funcionamiento.
En el segmento de velocidad de ejecución, el cual refleja la entrega de bienes y servicios a través de las obligaciones planteadas en el PGN, los gastos de funcionamiento tuvieron una velocidad de 57,13 %. La deuda pública, de 66,20 %, y la inversión, de 39,49 %.
En cuanto a los gastos de inversión, los sectores que tuvieron la mayor ejecución en este rubro fueron Educación, Igualdad y Equidad, Deporte y Recreación, Congreso de la República y Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación y No Repetición.
En total, la apropiación para los gastos vigentes ascendió a $556,3 billones, es decir, 27,8 % del PIB. Mientras que el rezago presupuestal en 2025 fue de $48,4 billones, que equivalen a 2,4 % del PIB.
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