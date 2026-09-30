La Bolsa de Colombia ha crecido 23,2 % entre enero y septiembre; es la segunda más valorizada de la región

El mercado accionario local acumula un sólido desempeño en lo corrido de 2026, que lo lleva a ubicarse entre los mejores desempeños de la región, con varios títulos registrando crecimientos relevantes.
Entre enero y septiembre, el MSCI Colcap, el principal índice de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) registra una variación positiva de 23,2 %, con diez acciones creciendo por encima de este valor.
Solamente en el noveno mes del año, el indicador creció 5,12 %, lo que evidencia el buen momento que atraviesa el mercado accionario en Colombia.
Como se ha visto desde varios meses, el título de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ha duplicado su valor y acumula una ganancia de 168,8 %, siendo la acción más destacada de la bolsa local.
Por su parte, la acción de Mineros, una de las más destacadas durante 2025, sigue arrojando un balance en verde, con un crecimiento acumulado a septiembre de 47,58 %, mientras que Ecopetrol ha ganado 44,65 % en el mismo periodo.
Otras acciones que se mueven en terreno positivo son: la preferencial de Davivienda Group (39,93 %), el título preferencial de Grupo Sura (38,32 %), la acción ordinaria de Grupo Cibest (30,06 %) y Grupo Argos (28,74 %).
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Así va la Bolsa de Colombia frente a otros mercados
Al mirar el balance entre enero y septiembre de las bolsas regionales, la de Colombia solamente es superada por la Bolsa de Valores de Lima (Perú), que suma un crecimiento de 37,66 %.
Detrás aparece el índice Nasdaq (de la Bolsa de Valores de Nueva York), que registra un alza de 20,43 %, mientras que el índice Bovespa, de la Bolsa de Valores de Brasil (B3) se ha valorizado 15,65 % en los primeros nueve meses de este año.
El S&P500, por su parte, registra un desempeño positivo de 11,7 % y, finalmente, el Ipsa de la Bolsa de Comercio de Santiago (Chile) apenas suma una variación de 4,66 %.
En contraste, con saldo en rojo se mueven la Bolsa Mexicana de Valores con un negativo de 0,23 % mientras que la Bolsa de Buenos Aires volvió a cambiar su tendencia y cae 7,61 % en lo corrido de 2026.
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