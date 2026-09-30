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Nubank desmiente rumor de compra del banco Monzo en Inglaterra y sus acciones suben

La compañía manifestó que su foco sigue estando en Brasil, Colombia, México y EE. UU.

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David Vélez de Nubank
Foto: David Vélez, fundador y CEO de Nubank/Cortesía

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Frente a rumores sobre la supuesta compra de Nubank del banco Monzo en Inglaterra, el banco señaló que, dentro de sus prácticas generales, no brinda comentarios sobre oportunidades específicas. Y adicionalmente aclaró que no está buscando realizar una transacción con esta entidad financiera.

La organización dirigida por David Vélez manifestó que siente confianza y mantiene el foco en consolidar su posición en Brasil, junto con maximizar su escala de negocios en Colombia y México, así como fortalecer su presencia en EE. UU. Y también en otras latitudes a través de Nu Global.

David Vélez, CEO de Nubank
David Vélez, CEO de Nubank durante la presentación de Nu Era. Foto: Andrés Cardona / Valora Analitik

A la fecha de brindar esta afirmación, sus acciones se incrementaron. La compañía agregó que las decisiones para invertir se basan en retornos esperados, alineación estratégica, creación de valor a largo plazo y en la ejecución de prioridades.

“Nu evalúa regularmente oportunidades que puedan respaldar su crecimiento y objetivos a largo plazo, incluyendo alianzas, inversiones y adquisiciones”, concluyó la compañía.

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