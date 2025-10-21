Del Caribe al Pacífico: estas son las islas paradisiacas de Colombia

Aunque Colombia en su mayoría cuenta con bosques tropicales y montañas, también tiene un patrimonio insular fascinante por sus playas ubicadas en diferentes regiones del país.
Tanto en el mar Caribe como en el Pacífico se pueden encontrar destinos paradisiacos con aguas cristalinas e islas-hoteles a diferentes precios con una buena oferta de entretenimiento.
Aunque San Andrés y Providencia son de las más conocidas como islas, el país tiene varias en Cartagena, Cauca, Córdoba, Buenaventura, entre otros.
Algunas islas en Colombia
San Andrés
Es la isla más grande y poblada del país, y es famosa por sus playas de arena blanca y por el Mar de los Siete Colores.
Algunas opciones todo incluido para hospedarse en este lugar son: GHL Hotel Sunrise, Hotel Las Américas Casa Blanca y Decameron Marazul.
Cartagena
Hay varias opciones para hospedarse debido a que hay varias islas; solo en Islas del Rosario —a 45 km de Cartagena— hay 27; algunas son privadas y otras funcionan como hotel; entre ellos están: Hotel San Pedro de Majagua (todo incluido), isla Bora Bora, Isla Corona, que recientemente fue incluida en la Guía Michelin e isla del Encanto.
También, en Barú hay opciones como: Isla del Sol, Sofitel Barú Cartagena y Decameron Barú.
Córdoba
A 13 km de Córdoba, se encuentra Isla Fuerte, un destino ideal para turismo de naturaleza y desconexión. Este lugar es conocido por sus arrecifes vírgenes. Entre las opciones de hospedaje están: Hotel Fuerte Bello, Makara Hotel & Bunge, La Playita y Casa Loma.
Cauca
A unos 35 km de la costa del departamento del Cauca queda Isla Gorgona, una de las más biodiversas del país, donde se puede disfrutar del avistamiento de ballenas jorobadas (julio a noviembre), pero también de la fauna terrestre y del buceo. Algunas opciones de hotel son: Hotel Parque Nacional Gorgona y Hotel Isla Gorgona.
Buenaventura
Isla Malpelo, a unos 500 km de la costa colombiana, es una isla oceánica rocosa declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco debido a que es un santuario de vida marina. Para llegar allí hay que tomar una embarcación desde Buenaventura; el viaje puede tardar entre 30 y 40 horas, dependiendo de las condiciones del mar.
Aunque el turismo es limitado, este es un destino de buceo avanzado de clase mundial en donde hay tiburones martillo, atunes y otros pelágicos. El acceso es estrictamente para expediciones de buceo científico y deportivo con permisos especiales. En el lugar no hay hoteles ni restaurantes.