En Cartagena está la única isla en Colombia incluida en la Guía Michelin

Isla Corona, ubicada en las Islas del Rosario, a solo 45 minutos de Cartagena, fue incluida en la guía Michelin. Este reconocimiento, reservado a un grupo selecto de alojamientos en el mundo, resalta su hospitalidad sostenible y consolida la presencia de Colombia en el escenario internacional.
La isla fue seleccionada por cumplir con los cinco criterios universales de la guía: excelencia en diseño y arquitectura, calidad y consistencia en el servicio, personalidad y carácter del lugar, relación calidad-precio y capacidad de ofrecer experiencias excepcionales.
Con esta inclusión, Isla Corona se convierte en la primera y única isla de Colombia en ingresar a la prestigiosa guía, y una de las pocas en el mundo en recibir este reconocimiento.
“Isla Corona se ha caracterizado por llevar las experiencias de marca Corona a otro nivel; nos hemos enfocado en la sostenibilidad, desconexión y con este reconocimiento, reafirmamos nuestra intención de construir un paraíso sostenible en Colombia”, afirmó Álvaro de Luna, vicepresidente de mercadeo de Bavaria.
Este reconocimiento impulsa la visibilidad internacional de la isla, fomenta empleo, fortalece la cadena de valor local y promueve prácticas de conservación que benefician a la comunidad y a los ecosistemas del archipiélago.
¿Cómo es?
El proyecto cuenta con 10 bungalows construidos de manera sostenible, ofreciendo un modelo de hospitalidad que equilibra arquitectura moderna, respeto por el ecosistema, conexión con la naturaleza y bienestar.
Las experiencias incluyen reforestación de manglares, recuperación de arrecifes, yoga, sound healing, masajes frente al mar, paddle board, kayak y snorkeling, todo bajo un enfoque responsable que protege la biodiversidad.
La propuesta gastronómica resalta ingredientes locales inspirados en los sabores del Caribe y reafirma el compromiso con un turismo auténtico y sostenible.
Además, Isla Corona es pionera mundial en sostenibilidad: fue reconocida como la primera y única isla certificada por Oceanic Global con la distinción Blue Verified Island con su máxima puntuación de 3 estrellas, gracias a su gestión ambiental, el uso de energía solar y la construcción con materiales nativos y técnicas tradicionales.
“En Isla Corona hemos creado más que un destino turístico: un paraíso natural donde el ecoturismo y el respeto por los ecosistemas se entrelazan. Este reconocimiento celebra un proyecto que ofrece experiencias memorables y transmite un mensaje transformador de sostenibilidad y conexión con la naturaleza”, afirmó Juan Carlos Galindo, CEO de OxoHotel Hospitality Management Group.