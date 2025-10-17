Sofitel Legend Santa Clara Cartagena recibió prestigioso reconocimiento

El emblemático Sofitel Legend Santa Clara Cartagena recientemente con una Llave Michelin, un reconocimiento otorgado por la prestigiosa Guía Michelin que celebra ‘una estadía muy especial’. Este galardón exalta a los establecimientos que ofrecen experiencias de hospitalidad excepcionales en todo el mundo.
La inclusión del Santa Clara en esta lista representa un hito para el turismo colombiano, consolidando al hotel como un referente de la hotelería de lujo y la excelencia en el servicio.
Cabe mencionar que los hoteles galardonados con Llaves Michelin, se destacan por ofrecer no solo alojamiento de alta gama, sino también una vivencia excepcional marcada por la autenticidad, el diseño y la atención personalizada.
Para este año, la Guía Michelin presentó su primera selección global de Llaves Michelin. Tras el lanzamiento el año anterior en 15 destinos turísticos de primer orden, los inspectores de la guía recorrieron el mundo y, entre más de 7.000 hoteles incluidos, seleccionaron aquellos que ofrecen las vivencias más excepcionales.
“Recibir una Llave Michelin es un honor que refleja la pasión, el talento y la dedicación de todo nuestro equipo. En Sofitel Legend Santa Clara vivimos la hospitalidad como un arte, ofreciendo a nuestros huéspedes experiencias memorables que unen la elegancia francesa con la calidez caribeña”, afirmó Jean-Christophe Martinez, gerente general del Sofitel Legend Santa Clara Cartagena.
Este hotel está ubicado en el corazón del Centro Histórico de Cartagena y ocupa un antiguo convento del siglo XVII que combina el estilo colonial con el arte de vivir francés. Una noche allí cuesta entre $1.577.073 y los más altos de alrededor de $2.085.684.
Otros Hoteles en Colombia a los que les ha otorgado Llave Michelin son: Hotel Casa Legado, en Bogotá; Hotel Quadrifolio, en Cartagena; Hotel Casa San Agustin, en Cartagena; Casona del Colegio, en Cartagena; Elcielo Hotel & Restaurant, en Medellín y Hacienda Bambusa, en Armenia.