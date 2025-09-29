Esto cuesta una noche en 10 de los hoteles más lujosos de Colombia

Al año, Colombia recibe más de 7 millones de turistas extranjeros y supera los 10.000 millones en divisas, por lo que cada vez el turismo se convierte en uno de los sectores más relevantes para la economía del país.
De acuerdo con cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en Colombia hay más de 10.000 hoteles y opciones para todo tipo de viajero.
Además, varios grupos y cadenas hoteleras han venido apostando por el turismo de lujo para ofrecer experiencias más premium tanto a los locales como a los visitantes internacionales.
Hoteles de lujo en Colombia
Casa San Agustín, Cartagena de Indias
Es un hotel boutique cinco estrellas, diseñado a partir de tres casas coloniales y tiene 20 habitaciones y 11 suites. Entre sus instalaciones están: spa, restaurante, solárium, sala de juegos y bar en la piscina.
Esta propiedad hace parte de The Leading Hotels of the World, una prestigiosa colección de hoteles de lujo reconocidos por su excelencia, autenticidad y servicio excepcional.
Los precios por noche van desde los $2.022.660 con desayuno incluido, dependiendo de la temporada. Está ubicado en el centro de la ciudad en la calle de la Universidad No. 36 – 44.
Four Seasons Hotel Casa Medina Bogotá
Está situado en Chapinero, en la zona gastronómica G y a solo 2 km de la zona T.
Todas las habitaciones son distintas, tienen techos de vigas y suelos hechos a mano, combinan la tradición con un diseño contemporáneo. Cada habitación tiene un bar privado, servicio de limpieza dos veces al día y baños de mármol. Hay ventanas termoacústicas, albornoces y zapatillas.
El precio por noche puede variar desde los $2.107.080 sin desayuno incluido.
Hotel Punta Faro, Bolívar
Este hotel tiene acceso directo a una playa privada, alberga un restaurante y se pueden practicar actividades como snorkel, piragüismo y windsurf. También hay una pista de vóley playa.
Está ubicado en Isla Múcura y para llegar a este establecimiento se debe tomar una lancha desde Cartagena que puede tardar hasta 1 hora y 50 minutos.
Los precios por noche van desde $1.100.000 con desayuno incluido, dependiendo de la temporada y la acomodación.
Visus Hotel Boutique & Spa, Pereira
Tiene spa, una piscina al aire libre y jardines. Ofrece vistas panorámicas ideales para relajarse y conectarse con la naturaleza. Las habitaciones disponen de baño privado, aire acondicionado, TV, cafetera espresso, escritorio, caja fuerte y minibar.
Está ubicado a 15 minutos del aeropuerto internacional Matecaña y los precios van desde los $960.000 por persona con desayuno incluido.
The Charlee Hotel, Medellín
Cuenta con piscina en la azotea y vistas a la ciudad desde todas las habitaciones; algunas cuentan con amplios balcones con parrillas teppanyaki privadas de primera calidad o con bañera de hidromasaje.
Ofrece exposiciones de arte y sesiones de masajes. Está situado frente al Parque Lleras y a 2 km del centro comercial Santa Fe. Los precios por noche van desde los $905.000 con desayuno incluido.
AcquaSanta Lofts Hotel, Cali
Es un hotel con seis apartamentos inteligentes tipo loft que cuentan con aire acondicionado, suelo de parquet, solárium, cocina, utensilios culinarios, cafetera y TV de pantalla plana con reproductor de Blu-ray. Hay servicio diario de camarera.
El establecimiento tiene piscina, gimnasio, spa y restaurante. Los precios por noche varían desde $1.063.660 con desayuno.
Queda a 9 km del estadio Pascual Guerrero y a unas cuadras de la zona comercial de la ciudad.
Barranquilla Marriott Hotel
Dispone de piscina al aire libre, centro de fitness, restaurante y bar. Es 5 estrellas y ofrece servicio de habitaciones y recepción 24 horas. Además, tiene habitaciones familiares.
Está ubicado a menos de 10 minutos de la Universidad del Norte y a 20 km del aeropuerto. Los precios por noche van desde los $939.420 con desayuno.
Naio Hotel y Villas by OxoHotel, Palomino, La Guajira
Se encuentra en Palomino, a 13 minutos a pie de Playa Palomino, y ofrece parking privado gratis, jardín y terraza. Hay dos restaurantes, bar y dos piscinas.
Las habitaciones están equipadas con aire acondicionado, zona de estar, TV de pantalla plana con canales por cable, caja fuerte y baño privado con ducha. Algunas también tienen cocina con nevera, lavavajillas y horno.
Los precios por noche van desde los $1.370.000 con desayuno, dependiendo de la temporada y tipo de acomodación.
Grand Sirenis San Andrés
Es 5 estrellas y está ubicado a 5 minutos a pie de Playa de Spratt Bight y a 2 km del aeropuerto internacional Gustavo Rojas Pinilla, y ofrece alojamiento con piscina al aire libre, parking privado gratis, centro de fitness, bar y restaurante.
Hay paquetes todo incluido desde $1.475.496 por persona por noche.
Cannatel Luxury Hotel, Armenia
Este hotel boutique queda a menos de 10 minutos del aeropuerto internacional El Edén y se caracteriza por su atención personalizada, lindos espacios y desconexión. Hay restaurante, bar, piscina, jacuzzi, sendero, taquería, se pueden hacer fogatas y se admiten mascotas.
El precio por noche va desde $421.224 con desayuno incluido.
*Tenga en cuenta que los precios mencionados pueden variar dependiendo del tipo de acomodación y temporada.