El nuevo resort de lujo todo incluido y con playa virgen de hoteles Hilton en República Dominicana

Frente a las arenas blancas y aguas cristalinas de Playa Esmeralda y lejos del ruido, se encuentra Zemí Miches Punta Cana All-Inclusive Resort, el más reciente hotel de la cadena Hilton en República Dominicana.
Este resort es el primero todo incluido de la marca Curio Collection by Hilton (una marca de Hilton de hoteles de lujo con carácter y personalidad propios) en ese país y, según reveló Manuela Fahringer, gerente general del hotel, en conversación con Valora Analitik, con esta nueva propiedad buscan llegar a ser el mejor hotel del Caribe y de la isla a nivel de lujo, servicio y gastronomía.
“Decidimos poner un Curio Collection en Miches porque es un lugar especial y no está superlleno de hoteles. Curio es una marca que parte de la exclusividad, lo excepcional, la elegancia y lo destacado”, indicó Fahringer.
Y agregó que Zemí es un reflejo de la cultura dominicana y lo que se perdió en los años. “En hoteles todo incluido siempre se optó por complacer a los clientes de Estados Unidos, Europa o Latinoamérica, y se olvidó que el país tiene mucho que dar con su cultura taína”.
Cabe mencionar que Zemí hace referencia a “lugar sagrado”. La construcción y planificación de este lugar duró un poco más de dos años.
Las instalaciones
Tiene 500 habitaciones, suites y bungalows; de estas, 119 son suites con piscina. Su diseño está inspirado en la cultura taína, con materiales sostenibles y artesanía local.
Hay 14 restaurantes, bares y lounges con inspiración global, pues hay opciones de cocina al fuego con platos rústicos, caribeña, tailandesa, asiática e italiana.
Además, el resort cuenta con cuatro piscinas, 800 metros de playa virgen, opción para hacer deportes acuáticos no motorizados, teatro al aire libre con espectáculos nocturnos, tienda con productos locales, toboganes acuáticos, canchas de pickleball y paddleball.
En cuanto a espacios de bienestar, en el hotel hay un spa, Acana Spa & Wellness, con 11 salas de tratamiento, circuito de hidroterapia, sauna, baños de vapor y piscinas privadas, ritual de cacao, masaje con arena de cuarzo, facial Moringa Glow.
También hay gimnasio con área de pesas y cardio, estudio de yoga y de pilates reformer; este último llama la atención porque son pocos los hoteles que ofrecen este servicio.
Para la realización de bodas y otros eventos, se ofrecen seis salas de reuniones y más de 10 espacios. Hay capacidad para hasta 900 invitados.
Por otro lado, en Zemí hay un plan exclusivo, se trata de Club Azure, el cual es una categoría premium con 87 habitaciones, 28 suites y 20 bungalows frente al mar, y se ofrecen beneficios exclusivos como: check-in privado, concierge personal, amenidades premium (licores, alimentos), acceso a The Royal Palm lounge con zona de jacuzzi, bares y a la piscina infinita en la azotea con vistas a Playa Esmeralda.
Los precios por noche en este exclusivo hotel varían desde los US$314 por persona, dependiendo de la temporada.
“Cuando inicie temporada alta en noviembre, esperamos llegar a un 60 % – 80 % de ocupación, y para el próximo año, tenemos un promedio de 80 %. No queremos que el hotel esté siempre al 100 %, sino un buen 80 % con una excelente tarifa que ofrece lujo y elegancia”, puntualizó Fahringer.