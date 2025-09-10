Estos son los mejores hoteles del mundo según TripAdvisor: ¿Hay alguno colombiano?

La plataforma de viajes y turismo, TripAdvisor, reveló los ganadores de los premios Travellers’ Choice, que premian el más alto nivel de excelencia en viajes.
Así las cosas, un servicio excepcional y habitaciones cómodas son algunos de los aspectos claves para los viajeros, quienes califican los diferentes lugares.
Según se conoció, el título Lo mejor de lo mejor se concede a quienes reciban un gran número de opiniones y comentarios excelentes de la comunidad de Tripadvisor durante un período de 12 meses. La plataforma ya cuenta con 8 millones de perfiles.
En ese marco, TripAdvisor reveló cuáles son los mejores 25 hoteles del mundo.
Los mejores hoteles del mundo
- Secrets Akumal Riviera Maya – Akumal, México
- Grandvrio Ocean Resort Danang – Dien Ban, Vietnam
- Gokulam Grand Turtle on the Beach – Kovalam, India
- Romance Istanbul Hotel – Estambul, Turquía
- Bucuti & Tara Beach Resort Aruba – Palm/Eagle Beach, Aruba
- St. Ermin’s Hotel, Autograph Collection – Londres, Reino Unido
- Hyatt Zilara Cap Cana – Cap Cana, República Dominicana
- French Quarter Inn – Charleston, Carolina del Sur
- Chandys Windy Woods – Chithirapuram, India
- Siyam World Maldives – Dhigurah, Maldivas
- Secrets Maroma Beach Riviera Cancún – Playa Maroma, México
- La Siesta Classic Ma May Hotel – Hanói, Vietnam
- Hotel Moments Budapest – Budapest, Hungría
- Hotel Ritta Höppner – Gramado, Brasil
- The Kayon Jungle Resort – Bresela, Indonesia
- Hotel Vision Budapest – Budapest, Hungría
- Ashley Tanah Abang – Jakarta, Indonesia
- Sani Beach – Sani, Grecia
- Steigenberger Coraya Beach – Marsa Alam, Egipto
- Emerald Faarufushi Resort & Spa – Faarufushi, Maldivas
- Jaya House River Park Hotel – Siem Reap, Camboya
- Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa – Mauricio, África
- Iberotel Makadi Beach – bahía de Makadi, Egipto
- Le Méridien Ile Maurice – Mauricio, Áfric
- Hotel The Cliff Bay – Madeira, Portugal
Como se puede observar, ningún hotel ubicado en Colombia entró a este ranking. De hecho, fueron pocos los ubicados en América que fueron reconocidos como los mejores del mundo.
Sobre el hotel ganador, Secrets Akumal Riviera Maya, ubicado en Akumal, México, se conoció que es un resort solo para adultos que ofrece relajación y aventura. El hotel cuenta con amplias habitaciones, además de acogedores jardines y acceso directo a la playa.
Tiene gimnasio, la sala de vapor y el spa. Además, ofrecen opciones para ir de buceo, a excursiones en bicicleta y practicar esnórquel. Hay bufés junto a la piscina, catas de tequila y la gran variedad de restaurantes.
Recomendado: Guía de destinos para celebrar Amor y Amistad: top 3 de hoteles
De acuerdo con las cifras publicadas en TripAdvisor, este hotel recibió 14.249 opiniones y logró una calificación de 4,8. Entre los ítems calificables están: ubicación, 4,8; limpieza, 4,9; servicio, 4,8 y calidad/precio, 4,6.
Los precios por noche en este resort todo incluido varían entre $1.777.000 y más de $2.000.000 por persona. El valor depende de la temporada.