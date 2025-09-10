Guía de destinos para celebrar Amor y Amistad: top 3 de hoteles

Septiembre es un mes ideal para quienes buscan escapar de la rutina y vivir momentos únicos en pareja. Con fines de semana cortos y la celebración del amor y la amistad en Colombia, este es el momento perfecto para viajar, desconectarse y disfrutar de destinos que combinan romanticismo, actividades pensadas para dos y espacios de descanso.
Según un análisis de Viajes Falabella, muchas parejas en el país buscan durante el año diferentes momentos especiales para realizar un viaje, este año el 65 % de las reservas turísticas han sido para parejas, un 50 % más que el año pasado.
“Hemos encontrado que los destinos favoritos para las vacaciones en pareja son Cartagena, Santa Marta y Panamá”, explicó Daniel Figueroa, gerente comercial de Viajes Falabella Colombia.
Recomendaciones para las escapadas en pareja
El primer paso para una escapada romántica es elegir un destino que combine encanto y tranquilidad, ya sea un pueblo colonial, una playa paradisíaca, una montaña imponente o una ciudad cargada de historia.
Lo más importante es tener en cuenta las preferencias en común, aquello que más disfrutan juntos y el tiempo disponible para el viaje.
En Colombia hay lugares ideales para el romance como Cartagena, Barichara, Villa de Leyva, Guatapé y el Eje Cafetero. Si buscan destinos internacionales, Latinoamérica ofrece joyas como San Miguel de Allende en México, el Valle de Colchagua en Chile, Mendoza en Argentina o Cusco y el Valle Sagrado en Perú.
Y para quienes cuentan con más días de vacaciones, Europa se convierte en la elección ideal, con destinos llenos de magia y romanticismo como París en Francia, Santorini en Grecia, Venecia en Italia o Brujas en Bélgica.
Top 3 de hoteles en Colombia
Hotel Dann Cartagena – ubicado en el sector El Laguito, ofrece acceso directo a la playa, piscina, jacuzzi y habitaciones con todas las comodidades, algunas con balcón y vista al mar. Cuenta con el restaurante Bucaneros, donde los huéspedes disfrutan de desayuno buffet, gastronomía local, mariscos y una variada carta de cócteles.
Hotel Windsor House Inn By GEH Suite – ubicado en el barrio El Chicó en Bogotá, este hotel es ideal para quienes disfrutan de la ciudad y buscan una escapada romántica. Ofrece habitaciones equipadas con Wi-Fi gratuito, estacionamiento sin costo y gimnasio, además de zonas comunes con todas las comodidades.
Sotavento Cabañas – ubicado en Guatapé, cerca de la bahía y a 6 minutos en auto de Monolito Piedra del Peñol. Las cabañas cuentan con bañeras para hidromasaje, wi-fi gratis, smart tv y posibilidad de realizar algunas actividades náuticas incluidas y otras con costo adicional.
Top 3 de paquetes para una escapada romántica
Si busca un viaje en pareja para este último trimestre del año, Viajes Falabella le recomienda tres paquetes que le permitirán vivir unos días con varias opciones de actividades y ahorrando en el precio final.
Paquete a Montego Bay (Jamaica) desde Bogotá
Este paquete incluye hotel y vuelos, impuestos y tasas, durante 7 días y 6 noches en el RIU Montego Bay – Adults Only All Inclusive. El precio va desde US$1.377 por persona.
Paquete a Panamá desde Bogotá
Este paquete incluye hotel y vuelos, impuestos y tasas, durante 5 días y 4 noches en Playa Blanca Beach Resort All Inclusive, desde US$513 por persona.
Recomendado: PromPerú anuncia dos semanas de descuentos en tiquetes aéreos y paquetes turísticos
Paquete a Aruba desde Bogotá
Este paquete incluye hotel y vuelos, impuestos y tasas, durante 4 días y 3 noches en el Eagle Aruba Resort, desde US$651 por persona.
Para conocer más detalles ingrese a www.viajesfalabella.com.co y descubra cómo hacer de sus viajes en 2025 momentos únicos e inolvidables.
*Aplican términos y condiciones