PromPerú anuncia dos semanas de descuentos en tiquetes aéreos y paquetes turísticos

Del 12 al 26 de septiembre se llevará a cabo la primera edición de Peru Week, una iniciativa de PromPerú, la entidad estatal peruana que impulsa el turismo en ese país.
Durante estas dos semanas, aerolíneas como Latam, Avianca y JetSmart, junto con cerca de 20 agencias de viaje en Bogotá y Medellín, pondrán a disposición más de 40 paquetes turísticos a las ciudades de Lima, Ica, Cusco, Puno y Arequipa. Para acceder, los interesados deberán ingresar a la página oficial de la campaña: www.peruweek.co.
“Con Peru Week los colombianos podrán vivir aventuras, compartir momentos especiales y disfrutar de una gastronomía única. Son dos semanas de promociones exclusivas para tener experiencias auténticas e inolvidables”. afirmó Julio Polanco, consejero económico comercial de la Oficina Comercial de PromPerú en Colombia.
Cabe resaltar que esta campaña se ha realizado de manera exitosa en otros mercados como Chile, Brasil y Argentina. Y este año, por primera vez, se realizará en Colombia, centrando los esfuerzos en las ciudades de Bogotá y Medellín.
Habrá descuentos exclusivos en tiquetes aéreos y paquetes turísticos para conocer los lugares más icónicos de este país.
Flujo de colombianos
El interés de los colombianos por el Perú crece a ritmo acelerado. Solo hasta julio de 2025 viajaron más de 105.000 turistas, lo que representa un 12 % más que en 2024. Colombia se consolida, así como el quinto mercado emisor de visitantes extranjeros, con un 6 % de participación en los arribos internacionales.
Bogotá y Medellín concentran la mayoría de viajeros, quienes permanecen en promedio 7 noches y gastan alrededor de US$823 por estadía. La conectividad aérea también impulsa este crecimiento: actualmente existen 111 frecuencias semanales directas entre ambos países, operadas por Latam, Avianca, JetSmart y Wingo, que garantizan comodidad y flexibilidad en cada viaje.
Según cifras oficiales de PromPerú, los turistas colombianos provienen principalmente de Cundinamarca (incluyendo Bogotá), Antioquia y Valle del Cauca, y sus destinos favoritos incluyen Lima, Cusco, Ica, Arequipa y Puno, reflejando el creciente interés por la diversidad cultural, las joyas arqueológicas y la riqueza gastronómica de nuestro país vecino.