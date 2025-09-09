Estilo de vida Viajes y turismo

PromPerú anuncia dos semanas de descuentos en tiquetes aéreos y paquetes turísticos

Tres aerolíneas y 20 agencias de viajes ofrecerán descuentos exclusivos para conocer ese país.

Por: -
Laguna de Llanganuco.
Laguna Chinancocha (Llanganuco). Foto: cortesía PromPerú.

Del 12 al 26 de septiembre se llevará a cabo la primera edición de Peru Week, una iniciativa de PromPerú, la entidad estatal peruana que impulsa el turismo en ese país.

Durante estas dos semanas, aerolíneas como Latam, Avianca y JetSmart, junto con cerca de 20 agencias de viaje en Bogotá y Medellín, pondrán a disposición más de 40 paquetes turísticos a las ciudades de Lima, Ica, Cusco, Puno y Arequipa. Para acceder, los interesados deberán ingresar a la página oficial de la campaña: www.peruweek.co.

“Con Peru Week los colombianos podrán vivir aventuras, compartir momentos especiales y disfrutar de una gastronomía única. Son dos semanas de promociones exclusivas para tener experiencias auténticas e inolvidables”. afirmó Julio Polanco, consejero económico comercial de la Oficina Comercial de PromPerú en Colombia.

Parapente en Miraflores. Foto: cortesía Leslie Searles / PromPerú.
Parapente en Miraflores. Foto: cortesía Leslie Searles / PromPerú.

Cabe resaltar que esta campaña se ha realizado de manera exitosa en otros mercados como Chile, Brasil y Argentina. Y este año, por primera vez, se realizará en Colombia, centrando los esfuerzos en las ciudades de Bogotá y Medellín.

Habrá descuentos exclusivos en tiquetes aéreos y paquetes turísticos para conocer los lugares más icónicos de este país.

Flujo de colombianos

El interés de los colombianos por el Perú crece a ritmo acelerado. Solo hasta julio de 2025 viajaron más de 105.000 turistas, lo que representa un 12 % más que en 2024. Colombia se consolida, así como el quinto mercado emisor de visitantes extranjeros, con un 6 % de participación en los arribos internacionales.

Bogotá y Medellín concentran la mayoría de viajeros, quienes permanecen en promedio 7 noches y gastan alrededor de US$823 por estadía. La conectividad aérea también impulsa este crecimiento: actualmente existen 111 frecuencias semanales directas entre ambos países, operadas por Latam, Avianca, JetSmart y Wingo, que garantizan comodidad y flexibilidad en cada viaje.

Según cifras oficiales de PromPerú, los turistas colombianos provienen principalmente de Cundinamarca (incluyendo Bogotá), Antioquia y Valle del Cauca, y sus destinos favoritos incluyen Lima, Cusco, Ica, Arequipa y Puno, reflejando el creciente interés por la diversidad cultural, las joyas arqueológicas y la riqueza gastronómica de nuestro país vecino.

Tags: Perú, Turismo, Viajes
