Esta es la certificación que debe tener en cuenta si va a ir a la playa en vacaciones

Varios reportes de tendencias de viajes han demostrado que son varios los viajeros que buscan destinos con playa, atraídos por la brisa, la arena y la belleza natural. A pocas semanas del inicio de la temporada de vacaciones de verano, las reservas a estos destinos cálidos van en aumento.
Sin embargo, pocos saben que existe una señal internacional que identifica cuáles son las mejores para visitar en vacaciones. Se trata del distintivo Blue Flag, un reconocimiento de prestigio mundial, respaldado por organizaciones. Este distintivo certifica playas, marinas y embarcaciones turísticas que cumplen con exigentes estándares de sostenibilidad, calidad del agua, educación ambiental, seguridad y servicios.
Contar con esta certificación es sinónimo de playas más limpias, seguras y responsables. Para los viajeros, esto significa disfrutar de aguas con excelente calidad, menos riesgos de infecciones o accidentes por basura u objetos contaminantes, servicios adecuados y un entorno cuidado que respeta el medio ambiente.
Además, son visualmente atractivas, ideales para fotos en redes y garantizan una experiencia tranquila, cómoda y sostenible, ideal para vacacionar con confianza y propósito.
¿Cómo las playas obtienen la ‘Blue Flag’?
Para obtener una ‘Bandera Azul’, la OMT (Organización Mundial del Turismo) y el PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente) han definido los siguientes requisitos:
– Contar con una alta calidad de las aguas de baño, mediante mediciones mensuales basadas en los criterios exigidos por la Foundation for Environmental Education (FEE).
– Desplegar una política de información y educación ambiental.
– Haber implementado un plan de gestión ambiental.
– Ofrecer una infraestructura adecuada en términos de seguridad, servicios e instalaciones.
En el mundo, más de 3.000 playas cuentan con la certificación Blue Flag. México lidera la lista en América Latina, seguido por República Dominicana y Argentina. De las 77 playas certificadas en México, 25 están ubicadas en Los Cabos, lo que posiciona a esta región como un referente en sostenibilidad turística.
Además, muchas de estas también cuentan con las certificaciones de Playa Limpia y Sustentable, lo que las convierte en destinos ‘Platinu’ por su alto compromiso ambiental:
Chileno: una de las mejores para nadar, ubicada en el Corredor Turístico. Sus tranquilas aguas azules son perfectas para practicar snorkel y natación.
Santa María: se encuentra en el Corredor Turístico de Los Cabos y es una de las mejores opciones para quienes buscan nadar, hacer snorkel, bucear de manera segura y practicar kayak.
Acapulquito: es una playa ubicada en el Cabo Surf Hotel y se ha convertido en un lugar obligado para aquellos que están aprendiendo a surfear.
Palmilla: rodeada por caletas protegidas, es perfecta para los amantes del sol, la pesca y las caminatas en arena blanca.
Médano: ubicada en el corazón de la bahía de Cabo San Lucas, hogar del icónico Arco, es de las favoritas de los locales para realizar actividades acuáticas, como kayak o paddle board.
Playas con ‘Blue Flag’ en Colombia
Colombia también ha ingresado a este selecto grupo de destinos con el distintivo Blue Flag. Actualmente, el país cuenta con nueve playas certificadas.
Estas son: Johnny Cay (San Andrés), Playa Azul (La Boquilla, Cartagena), Bello Horizonte – Zuana (Santa Marta), Playa El Morro (Tumaco), Playa Dorada (Buenaventura), Playa Blanca (Santa Marta) y Playa Segunda Ensenada.