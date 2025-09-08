Hilton Bogotá lanza planes para celebrar Amor y Amistad: esto cuestan

Con la celebración del Día del Amor y la Amistad, la agenda de la ciudad se mueve hacia propuestas que privilegian la experiencia y el bienestar por encima del regalo tradicional. En línea con las tendencias que priorizan las vivencias como generadoras de recuerdos significativos, este septiembre hay varios planes en la capital colombiana que combinan gastronomía, actividades sensoriales y espacios de relajación en hoteles y centros culturales. Este año, en Colombia se celebrará el día 20 del mes en curso.
Para este mes, el hotel Hilton Bogotá lanzó dos propuestas que integran hospitalidad, espacios de spa, gastronomía de alto nivel en OKA Grill House y la promesa de descanso en habitaciones diseñadas para otro nivel de confort.
Los planes incluyen opciones como decoración romántica personalizada, cenas maridadas, experiencias de coctelería y rituales de spa para dos, todo acompañado de acceso a zonas húmedas y amenidades que convierten una sola noche en un viaje completo hacia la reconexión.
Planes para disfrutar en pareja
Escapada Romántica — $1.199.999
- Alojamiento en habitación especialmente decorada.
- Desayuno en OKA (buffet).
- Spa Relax para 2 personas — 45 minutos.
- Cena de 3 tiempos + copa de vino (menú maridado).
- Cóctel Experience.
- Acceso a zonas húmedas.
- Wifi y parqueadero incluidos.
- Ideal para una experiencia completa de una noche que combina gastronomía, bienestar y descanso de alto nivel.
Plan Romántico — $699.999
- Alojamiento.
- Desayuno en OKA.
- Spa Relax para 2 personas — 45 minutos.
- Welcome drink (cóctel de cortesía).
- Acceso a zonas húmedas.
- Wifi y parqueadero incluidos.
- Pensado para parejas que buscan una pausa íntima y reparadora sin salir de la ciudad.
“Hoy las parejas quieren mucho más que una velada romántica. Buscan vivir momentos que se conviertan en recuerdos transformadores, que incluyan bienestar, exclusividad y experiencias sensoriales que los saquen de la rutina. En Hilton Bogotá Corferias queremos ser ese escenario donde cada detalle invita a redescubrir la magia de estar juntos”, explicó Javier Cárcamo, gerente de Alimentos y Bebidas de Hilton Bogotá Corferias.