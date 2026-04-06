Magistrado Carlos Camargo presentó ponencia para tumbar emergencia económica de Petro decretada en diciembre

El magistrado Carlos Camargo presentó a la Corte Constitucional su ponencia para tumbar la primera emergencia económica decretada por el Gobierno de Gustavo Petro en diciembre del año pasado, anunciada tras el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso.
Cabe recordar que dicho decreto fue suspendido temporalmente este año, y junto él efectos tales como el IVA del 19 % a los licores y el impuesto al patrimonio.
En ese orden, los magistrados de la sala plena discutirán su futuro el próximo jueves. No obstante, lo harán sin la participación de Jorge Enrique Ibáñez, expresidente de la Corte Constitucional, quien no podrá participar al ser declarado impedido.
Así las cosas, la decisión estará a cargo de Paola Meneses, Natalia Ángel Cabo, Miguel Polo Rosero, Juan Carlos Cortés, Vladimir Fernández, Lina María Escobar, Héctor Carvajal y Carlos Camargo.
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Por estas razones Camargo propone tumbar el decreto de Petro
En el auto que suspendió provisionalmente los efectos de la emergencia, el magistrado expuso las razones de su despacho para considerar inviable la declaración del Gobierno.
Pero adicional a eso, advirtió que dicho acto terminaría agravando la “actual crisis fiscal” de Colombia.
Y en otra crítica al Gobierno, explicó que utilizar el hundimiento de la ley de financiamiento como argumento para declarar la emergencia “impacta de manera evidente” dos garantías del Estado: la separación de las ramas del poder público y el principio democrático.
Finalmente, alertó que, hasta ese momento, no se halló “evidencia clara que permita concluir, al menos prima facie, que se trata de circunstancias sobrevinientes”.