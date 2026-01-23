Versiones de medios aseguran que Carlos Camargo, magistrado de la Corte Constitucional, habría pedido la suspensión de los efectos de la emergencia económica.
La información se habría dado a conocer este viernes en horas de la tarde, en medio de las críticas de gobiernos regionales así como de gremios empresariales, luego de las nuevas tasas impositivas a, entre otros, el tabaco y bebidas alcohólicas.
La emergencia económica, vale recordar, se instauró con miras a recoger parte de los recursos que el país, dijo el gobierno Petro, necesita para garantizar proyectos sociales dentro del presupuesto del año en curso.
En paralelo, el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presentó un impedimento para que sea la Sala Plena la que decida si debe o no participar en la discusión en torno a la normativa que puso en marcha este estado de excepción.
¿Por qué piden suspender la emergencia económica?
Uno de los argumentos del magistrado Camargo tiene en cuenta que los efectos de las nuevas cargas impositivas estarían generando un peso y daños “irreparables”.
Adicionalmente, el Gobierno no habría entregado los sustentos necesarios para que la emergencia hubiera cumplido con todos los requisitos de ley.
Por norma, la Corte Constitucional tiene un periodo cercano a los 20 días para dar una respuesta sobre la ponencia.
