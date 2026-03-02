Carlos Fernando Duque llegó a la gerencia del centro comercial Paseo Villa del Río

Carlos Fernando Duque asume la gerencia general del centro comercial Paseo Villa del Río, en Bogotá. Desde su nuevo rol liderará la renovación arquitectónica del complejo para redefinir la experiencia de compra.
Duque es administrador de empresas de la Universidad Nacional, con énfasis en gerencia estratégica del talento humano. Cuenta con amplia experiencia en la administración de propiedad horizontal.
Inició su trayectoria profesional en la administración de edificios empresariales como el edificio de FiduCafé, Capital Towers y el Parque Empresarial Tecnológico en Siberia. Posteriormente, se desempeñó como director de Servicios Generales del centro comercial Titán Plaza.
En enero de 2017 asumió la gerencia general del centro comercial Campanario, en Popayán, donde lideró la apertura de su segunda etapa y logró alcanzar más del 95 % de ocupación.
Un año después, llegó a la gerencia del centro comercial Unicentro Girardot, en donde culminó su gestión con un 94 % de ocupación. Además, su liderazgo en la implementación de protocolos de bioseguridad permitió que este fuera el primer centro comercial del país en reabrir la totalidad de sus locales tras la pandemia.
Su trayectoria incluye también la gerencia de Multicentro Ibagué desde septiembre de 2021, donde alcanzó un tráfico anual de siete millones de visitantes y dejó diseñado, estructurado y aprobado un plan maestro de renovación a 10 años.