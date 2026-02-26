Hitachi Energy nombró a Luis Francisco Torres y Javier Ruiz en cargos directivos en América Latina

Hitachi Energy nombró a Luis Francisco Torres como director en Latinoamérica norte. El cargo lo asumió en febrero de 2026 y tendrá la responsabilidad de liderar los equipos en Colombia, Bolivia, México, Ecuador, Centroamérica, el Caribe y Perú.
Torres señaló que su compromiso en Colombia es fortalecer la relación con los clientes y los grupos de interés, a la vez que ejercer un liderazgo centrado en la transición energética, no solamente por el impacto que tiene en una matriz más limpia, sino para impulsar tecnologías de electrificación con impacto a nivel industrial.
Según lo indicado por la compañía, ha desempeñado cargos en proyectos relacionados con redes eléctricas, digitalización, integración de energías renovables y fortalecimiento de redes con clientes tanto públicos como privados. Es ingeniero eléctrico de la Universidad de La Salle y tiene un MBA de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como una maestría en administración en Ipade Business School.
Por otro lado, en su reestructuración en roles directivos, la compañía nombró a Javier Ricardo Ruiz como gerente general de la operación de Hitachi en Colombia. La organización dijo que este nombramiento también hace parte de una nueva estructura para Latinoamérica, con la que busca consolidarse en la región norte de América Latina, así como en Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, México, Centroamérica, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
Ruiz es ingeniero electricista de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, y cuenta con un máster en ingeniería industrial de la Universidad de los Andes, sumados a 30 años de experiencia en roles relacionados con gas, petróleo y telecomunicaciones.
Cabe recordar que esta es una organización tecnológica en electrificación que promueve tecnologías digitales para redes eléctricas.
