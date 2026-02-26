El gobierno de Gustavo Petro reduciría nuevamente el galón de gasolina en Colombia a partir del 1 de marzo de 2026. Esto se sumaría a la bajada de $500 que el Ejecutivo aplicó para febrero de este año.
La medida del Gobierno disminuiría el precio de la gasolina en cerca de $1.000, de acuerdo con una fuente del Ministerio de Hacienda, entidad que tiene participación en la definición y anuncio de los precios que pagan los colombianos.
Según datos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), actualmente, el promedio de la gasolina se ubica en poco más de $15.500 por galón en Colombia, mientras que el diésel llega a casi $11.000. De esta forma, con la nueva reducción, el valor promedio nacional de la primera podría quedar en $14.500. La cifra, en todo caso, sería mayor o menor dependiendo del lugar de venta del combustible.
La reducción en los precios de la gasolina se da luego de varios años en que el Gobierno Petro los incrementó en más de $6.800, con el objetivo de cerrar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
En ese sentido, el Ejecutivo confirmó que este ‘hueco’ ya se cerró, y por ende, no será necesario volver a usar recursos del presupuesto público y excedentes de la gasolina para estabilizar los valores internacionales.