Con reducción de $500, precio de la gasolina quedaría económica en estas ciudades del país

Tras los incrementos graduales que ha registrado el precio de la gasolina en Colombia durante los últimos meses, el Gobierno Nacional sorprendió con un anuncio que modifica las proyecciones previas sobre este combustible. Aunque desde el Ministerio de Hacienda se había anticipado una reducción de $300 por galón a partir del mes de febrero, la cartera informó recientemente que el ajuste será mayor al inicialmente previsto.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que se expedirá un decreto mediante el cual se reducirá el precio de la gasolina en $500 por galón en todo el país.
De acuerdo con el funcionario, la política de reducción en los precios de los combustibles no será un hecho aislado. Ávila explicó que el Gobierno continuará implementando ajustes que, en algunos casos, podrían superar los incrementos que se habían aplicado previamente. El objetivo central de estas medidas es contribuir a la contención de la inflación, especialmente en un contexto en el que el transporte y la logística tienen un impacto directo sobre el costo de bienes y servicios.
Desde el Ministerio de Hacienda se señaló que esta decisión busca aliviar la presión sobre el costo de vida de las familias, en particular en un momento en el que el país enfrenta desafíos relacionados con el poder adquisitivo.
Otro de los elementos clave que hizo posible esta medida es el avance en el pago de la deuda acumulada con el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC). El ministro señaló que la reducción del déficit asociado a este fondo ha abierto un margen fiscal que permite realizar ajustes en los precios sin comprometer la estabilidad de las finanzas públicas.
¿Qué ciudades tendrían la gasolina más barata tras la reducción?
El anuncio del Ministerio de Hacienda tendrá impactos diferenciados en las distintas regiones del país, debido a factores como la logística, los costos de transporte y los sistemas de abastecimiento locales. En este contexto, algunas ciudades se beneficiarán con precios más bajos que otras.
Pasto se perfila como la ciudad con la gasolina más económica del país tras la entrada en vigencia del decreto. Con la reducción de $500, el precio del galón pasará de $14.247 a $13.747. Esta disminución representa un alivio significativo para los conductores y para sectores económicos que dependen del transporte terrestre en esta región.
Cúcuta, por su parte, también registrará una baja importante. Una vez se firme el decreto, el precio de la gasolina en la capital de Norte de Santander pasará de $14.400 a $13.900 por galón. Esta reducción resulta especialmente relevante en una ciudad donde el comercio y la movilidad tienen un peso considerable en la dinámica económica local.
Así quedaría el precio de la gasolina en las principales ciudades
Con la aplicación de la nueva normativa, los precios de la gasolina en las principales ciudades del país quedarían de la siguiente manera:
- Bogotá: de $16.491 a $15.991
- Medellín: de $16.412 a $15.912
- Cali: de $16.502 a $16.002
- Barranquilla: de $16.126 a $15.626
- Cartagena: de $16.083 a $15.583
- Bucaramanga: de $16.248 a $15.748
- Villavicencio: de $16.591 a $16.091
- Pereira: de $16.439 a $15.939
- Manizales: de $16.466 a $15.966
- Ibagué: de $16.407 a $15.907