Estas son las razones por las cuales el Gobierno bajará el precio de la gasolina en Colombia

El Gobierno bajará $300 al galón de gasolina luego de incrementos por $6.800 desde 2022. Las razones de esta baja son que el precio de la gasolina a nivel internacional disminuyó. A esto se sumó una caída del dólar.
“Cuando ese precio internacional era de más de $12.500, $13.000 o $13.500, no se podía bajar la gasolina porque, en el neto, quedábamos en déficit y el precio del diésel era más fuerte. Ya con la gasolina o el diésel a nivel internacional en $12.500, se puede bajar, y aun así, seguir subsidiando el diésel sin generar déficit. Aquí la regla más importante es que no se puede bajar la gasolina si hay un déficit. Pero dado que la gasolina mundial bajó, se abre espacio para que la gasolina local baje y se siga subsidiando el diésel sin generar déficit”, expresó Felipe Campos, gerente de inversión y estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria.
¿Aumentará el galón del diésel?
Para los analistas, el anterior panorama no significa que vaya a haber un alza del diésel, ya que el vínculo que este tiene con la gasolina en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) no es una regla automática.
Si bien parte de los excedentes que generan los altos costos de la gasolina se dirigen a estabilizar el precio del diésel, una reducción de $300 en la gasolina no significa que el otro combustible vaya a incrementarse en una medida proporcionada, así lo reveló Iván Arroyave, experto del sector y banquero de inversión.
A lo que añadió que, cuando la gasolina baja, ocurren dos cosas diferentes: se reducen los ingresos del FEPC y se aumenta el déficit potencial que genera el diésel. Ante esto, el Gobierno tiene la opción de incrementar el precio del diésel o de cubrir la diferencia que se genera por el faltante de los recursos de la gasolina con el presupuesto público. Incluso, también está la opción de dejar un saldo negativo en el FEPC.
En contraste, el presidente de Fedetranscarga, Arnulfo Cuervo, manifestó que es posible que, con la reciente medida de bajar el precio de la gasolina, el precio del diésel aumente, lo cual sería, para él, un grave golpe a los camioneros, ya que, según lo expresó, generaría inflación y encarecería también la canasta familiar, debido a que se aumentarían los costos de transporte.
Datos de Fedetranscarga indicaron que cerca de 96 % de los bienes y servicios, entre los que se incluyen alimentos básicos de la canasta familiar, se transportan por carreteras en Colombia.
Destacado: Estas son las ciudades de Colombia con el galón de gasolina más barato y más caro
¿Cuánto puede ahorrarse por cada $100 que aumenten en el diésel?
Arroyabe señaló que la cifra no es permanente ni automática y que obedece a la brecha entre precios internos e internacionales, al volumen de consumo y al lapso en el que se haga el ajuste. Sin embargo, indicó que cuando el Gobierno anunció un ajuste en el precio del diésel de $1.904 , el ahorro fiscal se estimó en $1,6 billones para lo que restaba de 2024. Con lo cual, al hacer una proporción sobre este mismo escenario, la cifra rondaría que por cada $100 que aumenten en el costo del diésel, el ahorro podría llegar a $84.000 millones.