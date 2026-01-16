MinMinas anunció que el precio de la gasolina bajará desde el 1 febrero, pero no hay detalles de la implementación

El Ministerio de Minas y Energía indicó que, a partir del 1 de febrero, comenzará la reducción del precio de la gasolina. Además, indicó que no se generará nueva deuda en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Esto se debe a que el aumento de los costos del diésel y los altos precios de la gasolina habían creado un excedente para estabilizar los precios del diésel, pero ahora ese mecanismo no será necesario, ya que los precios del diésel reflejarían directamente los del mercado. Aunque no se reveló la forma y el modo de la implementación de este plan.
La cartera también afirmó que activó un plan por más de US$1.700 millones en obras eléctricas en el Caribe colombiano. Según la entidad, este plan de inversión pública permitiría mejorar la confiabilidad del sistema, reducir costos y habilitar la integración de las energías renovables, especialmente las de fuente eólica y solar. En términos simples, lo que se pretende es que 35 obras transporten seis gigavatios de energía limpia al sistema eléctrico.
El foco del plan se concentraría en La Guajira, Magdalena, Cesar, Córdoba, Atlántico, Sucre, entre otros departamentos. En concreto, el Ministerio incluiría con este plan 15 compensadores síncronos, cuatro transformadores del Sistema de Transmisión Nacional, 13 obras del Sistema de Transmisión Regional y tres reactores, lo cual representaría una inversión de US$1.370 millones.
Por otro lado, expresó que en energías renovables se planea facilitar la evacuación de la energía eólica de La Guajira. Entre los planes está la interconexión del Chocó norte al Sistema Interconectado Nacional, es decir, a la red eléctrica de Colombia, y esta inversión llegaría a US$125 millones.
Según la entidad, que es liderada por Edwin Palma, esto permitiría una mejora en la confiabilidad y operabilidad del sistema eléctrico, reduciría congestiones, disminuiría costos, habilitaría la energía producida en fuentes renovables y se constituiría como un avance en el servicio de energía en la región. Cabe añadir que, la entidad tampoco añadió información sobre cronogramas, fechas del proyecto y avanzará en el plan con otro agente del sector energético.
