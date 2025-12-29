Gobierno destinará $4,2 billones para que población del Caribe genere energía con techos solares

El Ministerio de Minas y Energía, junto con Gecelca, firmó un cheque simbólico por $4,2 billones para formalizar el programa Colombia Solar. Esta iniciativa se promoverá en Bolívar, Atlántico, Cesar, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Cundinamarca, Chocó, Boyacá, Magdalena, La Guajira, Córdoba y Sucre, según informó la cartera.
Los recursos estarán destinados a materializar planes para la instalación de proyectos solares de autogeneración, con el objetivo de aumentar el suministro energético a través de esta fuente. La ejecución se extenderá hasta diciembre de 2030.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. Imagen: Ministerio de Minas y Energía
La entidad señaló que este programa, que se ejecutaría en 13 departamentos, beneficiaría a más de 563.000 usuarios de los estratos 1, 2 y 3, tanto en zonas urbanas como rurales, facilitando su acceso a este servicio público.
La cartera afirmó que el contrato se firmó con Gecelca debido a que es una empresa de economía mixta, en la cual el Estado tiene la mayor participación accionaria. La compañía se dedica a la generación de energía eléctrica y tiene presencia en el Caribe colombiano, razón por la cual se suscribieron los contratos en el marco del programa Colombia Solar.
Frente a los interrogantes sobre el origen de los $4,2 billones destinados a la iniciativa, el Ministerio explicó que estos recursos hacen parte de la política pública de Colombia Solar y que, para llegar a esta etapa, fue necesario surtir los trámites correspondientes ante el Departamento Nacional de Planeación (DNP), así como obtener las aprobaciones del Confis, el Conpes, el Ministerio de Hacienda y su inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo, con el fin de implementar este plan de inversión pública en los próximos años.
Los recursos se destinarán a la estructuración, diseño, instalación, socialización, interventorías y puesta en operación de los activos que prestarán el servicio a la población beneficiaria. La entrega de estos bienes en la región Caribe se realizará a través de un encargo fiduciario con destinación específica al programa Colombia Solar, mientras que Gecelca será la entidad encargada de implementar integralmente el plan para llevar el servicio a la población.
Esto quiere decir que la empresa se encargará de todo, es decir, explicará cómo funcionarán los equipos, los instalará y los dejará funcionando en los techos. Con esos paneles solares, la gente produciría su propia energía con el sol, sin depender tanto de la red eléctrica. Por esa razón, el Ministerio busca que la cuenta de la luz sea más barata en la región.
Plan destinado al Caribe colombiano
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, también manifestó que fue una instrucción del alto gobierno materializar este plan en los mercados atendidos por la compañía de servicios públicos, Air-e, y por Afinia, filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM), es decir, en el Caribe colombiano. Agregó que 93 % de la población de este territorio es subsidiada.
Por su parte, el presidente de Gecelca, Erick Wehdeking, señaló que este proyecto permitirá aumentar la disponibilidad de energía subsidiada para los estratos más vulnerables.
El presidente de Gecelca, Erick Wehdeking. Imagen: Ministerio de Minas y Energía
“El consumo básico subsidiado de subsistencia en Colombia está regulado en 173 kilovatios hora al mes. Un usuario de estrato uno tiene derecho a 60 % de ese consumo, lo que equivale aproximadamente a 104 kilovatios hora mensuales. Con las soluciones que se están planteando, que son soluciones individuales, cada vivienda contará con un kit solar con una capacidad de autogeneración de 1,5 kilovatios hora durante ocho horas de sol, lo que representa una producción diaria de 12 kilovatios hora y una capacidad mensual cercana a 360 kilovatios hora”, detalló Wehdeking.
Destacado: Cambios del gobierno para el servicio de gas a hogares y taxis no implicarían una estabilización automática en las tarifas
La cartera adicionó que, además de ampliar el acceso a la energía, el programa contribuirá a reducir el valor de las tarifas mensuales. El Gobierno concluyó que la apuesta por la diversificación de las fuentes energéticas, a través de alternativas como la energía solar, busca reducir el déficit del Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso.
—