La UPME señaló que no existen riesgos de un apagón en Colombia

La Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) señaló que no existe un riesgo de apagón y que, por el contrario, se confirma la “estabilidad” del sistema eléctrico. La entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía expresó que la demanda de energía eléctrica avanza de manera estable, con crecimientos moderados, y que la infraestructura de Colombia tiene la capacidad de cubrirla de forma confiable.
Añadió que, dentro de las proyecciones que realiza sobre la demanda de energía, la diferencia entre el consumo real de los usuarios y las cifras previstas presenta una variación de menos de 1 %. Asimismo, indicó que la tendencia muestra que, en los próximos dos años, Colombia continuará consumiendo energía dentro de un rango estable, que oscilaría entre 206 y 246 gigavatios hora diarios. Es decir, no se anticipan cambios bruscos ni un crecimiento acelerado que supere la capacidad del sistema.
Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, señaló que el gobierno continuará ejecutando acciones con el objetivo de garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico, y destacó la entrada de nuevos proyectos y la diversificación de las fuentes de generación como mecanismos para proteger a los usuarios.
La UPME añadió que, entre 2025 y 2039, el crecimiento de la demanda será de 2,3 %, en concordancia con el desarrollo y la expansión constante de la capacidad del Sistema Interconectado Nacional. Estas proyecciones también consideran el aumento de los grandes consumidores especiales de energía, así como el crecimiento de la movilidad eléctrica.
Por todo lo anterior, la entidad enfatizó que no existen riesgos de apagón en Colombia.
