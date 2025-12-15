Noticias económicas importantes Nombramientos Noticias de Minería y Energía

Pedro Blanco será nuevo presidente de Acerías PazdelRío; Fabio Galán pasa a la Junta Directiva

El nuevo dirigente de la organización trabajó en Nutresa por 30 años y es ingeniero de la Universidad de Antioquia con maestrías en Argentina, España y EE. UU.

Pedro Blanco, nuevo presidente de Acerías PazdelRío. Imagen: Acerías Paz del Río
Acerías PazdelRío reveló que nombró a Pedro Blanco Santos como presidente de la organización. La compañía mencionó que, tras un análisis de varios perfiles, la Junta Directiva se decidió por él y asumirá el cargo el 2 de enero de 2026.

Blanco venía desempeñándose como vicepresidente de cadena de abastecimiento en la compañía, posición desde la cual realizó aportes aportes a la eficiencia de la operación de la compañía, y agregó que se integró a la organización en marzo de 2024, luego de trabajar por más de tres décadas en Nutresa.

En esta compañía del extinto Grupo Empresarial Antioqueño (Nutresa), se desempeñó en la gerencia de operaciones de Galletas Noel, entre otros cargos.

Acerías PazdelRío indicó que también ocupó durante 13 años la presidencia del Consejo Directivo de Logyca, y por siete años, integró la presidencia de la Junta Directiva de la Gerencia de Logística, Transporte e Infraestructura de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI).

El nuevo presidente es ingeniero de la Universidad de Antioquia y tiene una maestría en negocios de la escuela de administración de Mendoza (Argentina), y de la Universidad Francisco de Vitoria, en España. También cuenta con una especialización en marketing y finanzas de la Universidad de San Francisco, en EE UU.

Fabio Hernando Galán, presidente saliente, irá a la Junta Directiva de la organización. Imagen: Acerías PazdelRío
Destacado: El sector de acero en Colombia enfrenta su mayor reto en décadas en contra de los precios subsidiados

El presidente saliente, Fabio Galán, se integrará a la Junta Directiva de la compañía, luego de cuatro años de ejercer el cargo.

