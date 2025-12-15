La Comisión Quinta de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el informe de ponencia positiva para el debate del proyecto de ley de tarifas de energía del Ministerio de Minas y Energía. Sin embargo, los congresistas aplazaron el debate para el 16 de diciembre de 2025.
La votación concluyó con 14 votos por el sí y 3 por el no, con lo cual el proceso continuará su trámite legislativo. Este proyecto de ley pretende modificar el cargo por confiabilidad y el número de comisionados en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), entre otros temas claves del sector.
Con la votación del proyecto, la comisión comenzó a votar el articulado. Posteriormente, el organismo podrá votar si avala o no el debate. Gremios como Andesco (Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones de Colombia) y Andeg (Asociación Nacional de Empresas Generadoras) estuvieron presentes.
El ponente del proyecto, José Octavio Cardona, representante del Partido Liberal, ha sido el máximo defensor de la iniciativa. Entre los puntos que destacó se encuentran la modificación al cargo por confiabilidad y la integración de nuevos comisionados en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Cardona expresó que el Estado ha pagado por el cargo por confiabilidad más de $92 billones.
Luego indicó que si bien se pone sobre la mesa que representantes de sindicatos y usuarios integran la mesa de la CREG, eso no significa que estos comisionados no vayan a tener perfiles técnicos. Se espera que el debate culmine este martes 16 de diciembre, ya que la agenda legislativa está próxima a cerrar, y un alargue de la discusión requeriría de sesiones extraordinarias.