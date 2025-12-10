Ahora | MinMinas se reunirá con productores, distribuidores y superintendencias para hablar sobre las cifras del gas

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, señaló que, el jueves 11 de diciembre, se citó a sectores de la cadena energética en producción y distribución de gas, junto con las superintendencias de Industria y Comercio y de Servicios Públicos, para hacer una revisión de las declaraciones de producción de gas. Recalcó que se va a mirar cómo se está comportando el mercado secundario.
“Es decir, vamos a revisar todos los factores que inciden en el abastecimiento de gas, que está garantizado, como ya lo hemos anunciado, pero sobre todo ahora en precios, que es donde debemos prestarle atención, pues es un escenario de escasez, puede haber especulación en los precios”, dijo.
A lo que añadió que él no quisiera hacer una afirmación contundente sobre ello (especulación de precios), ya que no hay certeza. Pero, por esa situación, mencionó que es necesario un diálogo, que se dará este jueves 11 de diciembre.
Adicionó que, frente a supuestas alzas en el gas natural vehicular, se publicará un borrador de resolución con medidas destinadas a controlar una “alza inusitada” en los precios.
“Calculamos que el gas domiciliario puede llegar a alzas de 5 %. Estamos mirando si podemos ampliar la oferta de gas natural vehicular, que es sensible porque hay taxistas y trabajadores a los que el combustible se les carga a sus utilidades”, agregó.
También enfatizó que la oferta de gas está garantizada y que dentro de los 20 puntos que se integrarían en el plan de choque para evitar aumentos en tarifas hay relación con los proyectos de regasificación que se están adelantando en el Caribe, y también con la protección del yacimiento Sirius, también localizado en esa región.
Frente al interrogante sobre si puede haber un control de precios en el gas, manifestó que se están analizando todas las medidas, pero insistió en que no quiere enviar un mensaje que distorsione al sector, y que por lo tanto se adelantarán conversaciones con actores de la cadena energética.
