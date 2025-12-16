Hogares y taxistas tendrán prioridad para recibir gas natural; Gobierno busca evitar especulación de precios

El Ministerio de Minas y Energía de Colombia emitió la circular 40039 del 15 de diciembre de 2025, en la cual se estipula que se priorizará el servicio de gas para hogares y taxistas. La entidad recalcó que los agentes del mercado mayorista deberán dar prelación a estos dos segmentos.
El Ministerio manifestó que esta medida busca asegurar la continuidad del servicio en dichos rubros del mercado, en un contexto en el que existe un déficit de este energético, razón por la cual ha sido necesario recurrir a la importación.
En ese sentido, la circular establece que los agentes deben priorizar la denominada demanda esencial, dentro de la cual se encuentran hogares, pequeños comercios y el transporte que opera con este energético.
Incluso, el Gobierno habilitó los contratos con interrupciones, un mecanismo legal que permite dar prioridad al suministro de este tipo de usuarios en situaciones de estrechez.
El titular de la cartera energética, Edwin Palma, manifestó que no se puede suspender el servicio a estos dos agentes (hogares y taxistas) como consecuencia de “malas decisiones”. Añadió que la decisión del Ministerio busca frenar las presiones especulativas sobre los precios del gas, priorizando el abastecimiento de la población antes de recurrir a opciones más costosas.
“No vamos a permitir que se afecte a los usuarios residenciales ni al transporte público por falta de coordinación o por intereses comerciales”, afirmó.
Finalmente, la entidad señaló que realizará un seguimiento permanente al comportamiento de los actores del mercado y a la ejecución de sus contratos, y que se coordinará con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), junto con el Gestor del Mercado, para adoptar las acciones necesarias en caso de que se ponga en riesgo el abastecimiento o se presenten alzas injustificadas en los costos del gas para los usuarios.
Más datos sobre la circular del Ministerio para priorizar a hogares y taxistas
La priorización para este tipo de agentes se realizará a través de contratos con interrupciones. La entidad señaló que, a través de la CREG, se expidió una resolución para regular aspectos comerciales del mercado mayorista de gas. Este documento establece medidas orientadas a que, en el suministro, se prioricen los servicios domiciliarios.
Además de los taxistas y los hogares, también se entiende como demanda esencial a los pequeños usuarios comerciales, la demanda de gas natural vehicular y la de refinerías.
Por su parte, los agentes que atienden la denominada demanda esencial podrán solicitar, mediante contratos con interrupciones, las cantidades de gas que no se encuentren previamente contratadas a través de acuerdos que garanticen la oferta de este energético.
Otra de las medidas adoptadas por la CREG y el Ministerio es que las productoras de gas deberán divulgar públicamente la disponibilidad de gas bajo contratos con interrupciones. Asimismo, tendrán que implementar procedimientos internos que permitan realizar las nominaciones diarias necesarias para la ejecución de este tipo de contratos.
Finalmente, se señaló que deberá existir coordinación con las transportadoras para verificar la disponibilidad de la capacidad de transporte requerida para el suministro de gas contratado a través del mecanismo de contratos con interrupciones.