Reservas probadas de gas en Colombia bajaron en 2024; sector invirtió US$817 millones en exploración y explotación

El informe más reciente de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) reveló que las reservas probadas de gas cayeron 13 % en 2024 frente a los datos de 2023, y 57 % en comparación con los de 2014.
El gremio señaló que, a pesar de estas caídas, 75 % de la matriz energética de Colombia continúa compuesta por combustibles fósiles: petróleo (38 %), gas natural (24 %) y carbón (13 %). De esta forma, el gas se mantiene como uno de los energéticos más importantes y es la segunda fuente más utilizada para la generación eléctrica después del agua. La organización agregó que en los últimos 15 años la matriz energética de Colombia aumentó 42 %.
Los departamentos con mayor demanda de gas son Bolívar, Atlántico, Santander y Bogotá, impulsados por el incremento en el consumo industrial, de plantas térmicas y de refinerías en 2024, un comportamiento acentuado por el fenómeno de El Niño.
Durante El Niño de 2023 y 2024, la generación eléctrica con gas, tanto importado como de origen colombiano, llegó a representar hasta 30 % de la energía diaria consumida en Colombia. Esto no ocurría desde de El Niño de 2015 y 2016, cuando el gas natural aportó más de 40 % de la generación diaria.
Naturgas señaló que los recursos contingentes más conservadores aumentaron 86 % frente a 2023, principalmente por los yacimientos ubicados en el mar Caribe.
En cuanto a lo anterior, indicó que 63 % de ellos presenta cuellos de botella por motivos sociales y ambientales, mientras que 37 % los enfrenta por razones económicas. En el caso del gas costa afuera (offshore), las barreras son aún mayores, derivadas de factores ambientales, sociales, económicos y de asuntos legales o contractuales.
La presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, puntualizó que “cuando el sistema opera al límite, todos los usuarios pueden enfrentar cierto grado de incertidumbre. La solución no es decidir quién se afecta primero, sino acelerar los proyectos que garanticen suficiente oferta para todos”.
El mercado de importación de gas
Sobre la posición de Colombia en el mercado global de importación de gas natural licuado, el país representó 0,51 % de la demanda en 2024. A nivel mundial, los mayores importadores son China, Japón, Corea del Sur y la India, que concentran más de 50 % del total.
Naturgas destacó que 56 % del gas natural licuado importado por Colombia llegó de EE. UU., mientras que 44 % llegó desde Trinidad y Tobago.
Nuevos usuarios con servicio de gas
En 2024 se conectaron 384.000 nuevos usuarios al servicio de gas por red, lo que corresponde a un incremento de 3,5 % frente a 2023. Las mayores expansiones se registraron en Meta (13 %) y Nariño (8 %), este último con uno de los índices más altos de pobreza energética (42%).
El gremio añadió que 1,6 millones de hogares aún utilizan leña y otros combustibles contaminantes para cocinar. También señaló que desde 2020 se han conectado 1,77 millones de hogares a las redes de gas, un aumento de 18 % en el número de receptores del servicio. En promedio, cada año, 296.000 hogares accedieron al energético durante los últimos cinco años.
Gas natural vehicular
El gas natural vehicular es clave para los objetivos de movilidad sostenible en Colombia. Actualmente, el país cuenta con 5.700 vehículos que operan con este combustible.
En detalle, la flota de TransMilenio tiene 2.145 buses a gas. Entre 2014 y septiembre de 2025, se suman más de 3.360 buses, busetas y microbuses a gas; 57 volquetas; más de 1.540 camiones de carga; y más de 440 camiones de carga con capacidad superior a 10,5 toneladas.
Naturgas agregó que en Colombia se han convertido cerca de 700.000 vehículos a gas natural vehicular. Solo en 2024 se registraron 24.000 conversiones, y entre enero y septiembre de 2025, 14.000 adicionales.
Aunque el gas es un combustible fósil y genera emisiones, el gremio señaló que es menos contaminante que otros energéticos. Indicó que su uso evitó la emisión de aproximadamente 27 millones de toneladas de dióxido de carbono en 2024.
Producción de hidrógeno en Colombia
La asociación afirmó que Colombia podría convertirse en el cuarto país con el costo de producción de hidrógeno más competitivo a escala mundial.
Entre los proyectos identificados, tres están en decisión final de inversión, dos de ellos a escala industrial y uno a pequeña escala; 12 más están en etapa de factibilidad, donde se evalúan la viabilidad económica, costos y el impacto ambiental.
Además de 25 proyectos que tienen una escala superior a 30 megavatios en La Guajira, Valle del Cauca y Atlántico.
Regalías e impuestos
En este punto, expresó que en 2024 la industria del gas destinó US$18 millones en inversión social, con impacto en 1,5 millones de personas en 190 municipios. Estos recursos se distribuyeron en servicios públicos, vivienda, educación y otros programas.
Destacado: Industria del gas natural redujo en 27 % sus emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia
La industria gasífera en su conjunto invirtió US$817 millones en 2024, especialmente en exploración y producción, y aportó $3,3 billones en impuestos y regalías, equivalentes a 0,1 % del PIB y 1 % del recaudo de ingresos del país, así reveló la agremiación.
—