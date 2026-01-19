El Ministerio de Minas y Energía informó que a partir del 1 de febrero se reducirá de manera gradual el precio de la gasolina en el territorio nacional. De acuerdo con la cartera, este alivio en el costo se ve respaldado por el cierre de la deuda en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC).
En línea con esta medida, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, señaló que se está analizando aplicar una primera reducción de $300 en el costo del galón. En especial, teniendo en cuenta que los precios internacionales ya están por encima del valor del mercado local.
“Creemos que un valor aproximado de $300 en la reducción de este precio es una alternativa que estamos estudiando para el próximo mes y creemos que por esta ruta vamos a avanzar en la reducción del precio de la gasolina y generar una medida contra inflacionaria muy fuerte”, destacó el funcionario.
El último ajuste que se aplicó al valor de este combustible tuvo lugar a inicios de 2026. El incremento promedio nacional fue de $90 por galón para la gasolina corriente y de $99 por galón para el diésel (ACPM).
Considerando este incremento, le contamos cuánto cuesta tanquear en las principales ciudades del país.
La gasolina más cara
Con el alza de enero, el precio promedio de la gasolina en las 13 principales ciudades del país quedó en $16.057 por galón.
La zona con la tarifa más alta de gasolina corriente es Villavicencio, con $16.591. La capital del departamento del Meta se mantiene como el lugar del país con el combustible de este tipo más caro. Esto se explica en gran parte por la distancia que separa a esta región de las refinerías y a los sobrecostes que genera el traslado de este hidrocarburo.
A esta ciudad le siguen Cali, con una tarifa por galón de $16.502; Bogotá, con $16.491; Manizales, con $16.466; Pereira, con $16.439, y Medellín, con un costo de $16.412.
¿Y la más económica?
Pasto se ubica con el menor coste de galón de gasolina ($14.150). Seguida por Cúcuta, con un precio promedio de $14.400.
En otros territorios, los precios del combustible se promedian de esta manera: Montería ($16.333), Bucaramanga ($16.248), Barranquilla ($16.126) y Cartagena ($16.083).
