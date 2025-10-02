Carriles exclusivos de Transmetro en Barranquilla tendrán cámaras de fotodetección

La Alcaldía de Barranquilla anunció que, a partir del jueves 9 de octubre de 2025, entrará en operación la implementación de nuevos Sistemas Automáticos y Semiautomáticos de Detección de Infracciones (Sast), cámaras de fotodetección, dentro del carril exclusivo del sistema de transporte masivo Transmetro.
Según informaron desde la administración, esta medida, coordinada por la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial y Transmetro, responde a la necesidad de evitar conductas imprudentes que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos, como la invasión indebida de motocicletas y vehículos en el carril exclusivo.
Además, resaltaron que en diversas ocasiones la comunidad ha manifestado preocupación frente a esas prácticas.
En ese sentido, las cámaras estarán instaladas en los siguientes puntos estratégicos:
- Esthercita Forero – carrera 46 entre calles 69 y 70.
- Parque Cultural – carrera 46 entre calles 36 y 34.
- Joaquín Barrios Polo – avenida Murillo entre carreras 2 y 2A.
- Arenosa – avenida Murillo entre carreras 43 y 41.
- Chiquinquirá – avenida Murillo entre carreras 33 y 35.
- La 8 – avenida Murillo entre carreras 8 y 8A.
Cronograma y detalles de la implementación
El anuncio contempla un cronograma que está organizado en cuatro aspectos a realizar:
- Etapa socialización: inició el lunes 29 de septiembre y va hasta el miércoles 8 de octubre de 2025.
- Inicio de medida: jueves 9 de octubre de 2025.
- Etapa pedagógica: del jueves 9 de octubre al jueves 16 de octubre de 2025.
- Inicio de las sanciones: viernes 17 de octubre de 2025.
Adicionalmente, anunciaron que, durante la etapa de socialización, realizarán campañas pedagógicas en zonas aledañas a las estaciones, comunicaciones directas a los usuarios de las vías y divulgación a través de medios de comunicación masiva y redes sociales.
A detalle explicaron que las cámaras de fotodetección identificarán la placa de los vehículos o motocicletas que transiten sin autorización por el carril solobús, y se impondrá la infracción C.14 Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por las autoridades competentes, con multa equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes, lo que equivale a $603.939.
“Hoy damos un paso importante en el cuidado de la vida de los usuarios del carril solobús. Con estas cámaras avanzamos en el control, pero sobre todo en la pedagogía y el respeto por la vida de quienes se movilizan en el sistema”, manifestó Liliana Rosales Domínguez, gerente de Transmetro.
Por su parte, Yaciris Cantillo Romero, secretaria distrital de Tránsito y Seguridad Vial declaró: “El respeto por el carril exclusivo de Transmetro no solo garantiza una mejor movilidad, sino que protege la vida de todos los actores viales. Invitamos a la comunidad a sumarse a esta iniciativa, cumpliendo las normas y entendiendo que el orden en las vías es responsabilidad de todos”.