Estos son los 10 carros 100 % eléctricos más vendidos en Colombia

Las ventas de vehículos eléctricos siguen tomando fuerza en el país, pese a las alertas de la falta de infraestructura pública para cargarlos. El más reciente informe del sector automotor de Fenalco y la Andi reveló que en septiembre, el registro de vehículos eléctricos creció en un 151 % (1.858 unidades) respecto a septiembre del 2024.
En total, en los nueve meses del año que ya pasaron, se han vendido 12.366, es decir, un aumento del 170 % en comparación con ese período de 2024. Además, septiembre entró a ser uno de los meses de los últimos 3 años en los que más se vendieron carros eléctricos; solo por debajo del noviembre del año pasado, cuando fueron 1.937 unidades.
El top 10 de modelos más vendidos
De acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), marcas como Byd, Kia y Volvo son las que lideran las ventas de vehículos 100 % eléctricos entre enero y septiembre de 2025. Este es el ranking:
- Byd Yuan Up: 3.394 unidades comercializadas
Batería Blade ultra-segura y e-Platform 3.0. Ofrece hasta 401 km de autonomía (CLTC) y una pantalla táctil giratoria de 12.8″. Destaca por su seguridad y diseño juvenil. Precio desde $109.990.000
2. Byd Seagull: 1.941
Batería Blade y e-Platform 3.0, hasta 405 km de autonomía (CLTC). Tiene pantalla táctil giratoria de 10.1 pulgadas con CarPlay/Android Auto, y hasta seis airbags. Precio: desde $79.990.000.
3. Kia EV5: 716
SUV 100% que ofrece hasta 555 km de autonomía (WLTP), tecnología V2L, interior espacioso y digital con pantallas panorámicas de 12.3″. Tiene 6 airbags y el paquete ADAS Drive Wise. Precio: desde $191.990.000.
4. Volvo EX30: 605
SUV con hasta 476 km de autonomía (WLTP) y hasta 428 CV en su versión Twin Motor. Destaca por su seguridad avanzada (detección de apertura de puerta), materiales reciclados, diseño interior minimalista y pantalla central. Precio: desde $179.990.000.
5. Byd Yuan Plus: 521
SUV con Blade Battery y la e-Platform 3.0 (tren motriz 8 en 1). Ofrece hasta 480 km de autonomía (NEDC), 204 CV y su interior está decorado con detalles deportivos como cuerdas de guitarra en las puertas. Precio: desde $139.990.000.
6. Byd Sealion: 379
SUV con Blade Battery (CTB). Su autonomía es de hasta 502 km (WLTP), aceleración de 0−100 km/h en 4.5s (AWD) y tecnología interior de lujo, incluyendo una pantalla giratoria de 15.6″. Precio: desde $209.990.000.
7. Chery iCar03: 255
SUV con diseño cuadrado/off-road. Ofrece versiones 4WD de hasta 501 km de autonomía (CLTC) y 275 HP. Destaca su pantalla de 15.6″, los nueve modos de manejo y múltiples asistencias ADAS. Precio: desde $119.990.000.
8. Kia EV3: 234
SUV compacto con hasta 605 km (WLTP) de autonomía. Destaca por su diseño, su multipantalla integrada de 30 pulgadas y un interior hecho con materiales reciclados. Precio: desde $164.990.000.
9. Zeekr X: 152
SUV premium compacto de diseño urbano, con hasta 440 km de autonomía (WLTP). Destaca por su aceleración (0-100 km/h en 3,8 s AWD) y su interior lujoso con tecnología de punta. Tiene pantalla deslizable, sonido Yamaha y head-up display con realidad aumentada. En Colombia está disponible en tres versiones, todas eléctricas. Precio: desde $169.900.000.
10. Chery EQ7: 140
SUV con 512 km de autonomía (CLTC) y 211 CV de potencia. Destaca por su carrocería ligera de aluminio y un interior tecnológico con doble pantalla de 24,6″, asientos con masaje/calefacción y asistencias ADAS completas. Precio: desde $159.999.990.
Hay que tener en cuenta que estas unidades vendidas corresponden al período entre enero y septiembre de 2025. Además, que los precios de los vehículos pueden variar dependiendo de la versión y otros aspectos.
Estas 10 líneas de vehículos suman 8.337 unidades, es decir, alrededor del 67 % de las ventas totales de carros eléctricos en Colombia en los nueve meses del año que ya pasaron.