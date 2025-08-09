Finanzas personales

CarroYa amplía compra de cartera en créditos de consumo y vehículos con Banco de Occidente y AV Villas

Con esta nueva funcionalidad, los usuarios podrán unificar sus deudas y extender los plazos de pago hasta por 72 meses (seis años).

Por: -
CarroYa amplía compra de cartera en créditos de consumo y vehículos
CarroYa amplía compra de cartera en créditos de consumo y vehículos. Foto: tomada de Freepik

Compártelo en:

CarroYa renueva su plataforma para ampliar la oferta de productos de crédito y brindar una alternativa a obligaciones financieras para quienes tienen créditos de libre inversión, tarjetas de crédito, créditos rotativos y vehiculares. 

Catalina Prieto, CEO de CarroYa
Foto: Catalina Prieto, CEO de CarroYa

“Desde 2021, las tasas de interés de los créditos de consumo en Colombia han experimentado fluctuaciones notables debido a diferentes factores económicos y políticos, incluso llegamos a tener una tasa de 13,25 %. Bajo esta realidad, CarroYa quiere ofrecerles a sus usuarios una solución financiera que les permita no solo financiar a mayor plazo sus obligaciones, sino también ver reflejado un alivio en sus bolsillos con cuotas mucho más asequibles” manifestó, Catalina Prieto, CEO de CarroYa

La empresa explica que, tras la decisión del Banco de la República de reducir la tasa de interés de referencia del 11,75 % en mayo de 2024 al 9,25 % en mayo de 2025, mejora el panorama para la compra de cartera.

Asimismo, exponen que la reducción continúa de la TPM en los últimos meses, en línea con la reducción del IPC, ha permitido que la banca colombiana ofrezca condiciones más atractivas para los ciudadanos que buscan aliviar sus deudas, en lo que representa una medida favorable para el bolsillo de los colombianos.

Para esta solución financiera, CarroYa cuenta con dos aliados estratégicos: Banco de Occidente y AV Villas, quienes ofrecen tasas de interés desde 0,97 % Nominal Mes Vencido (NMV)

Así las cosas, los usuarios podrán diferir el pago de sus obligaciones hasta por 72 meses (seis años), o acceder a la compra total de su cartera, según su capacidad de endeudamiento, ya que la tasa está sujeta a los estudios de crédito correspondientes.

Además, esta oferta permite liberar flujo de caja, disminuyendo el pago mensual gracias a tasas de interés más bajas tasa y/o plazos más largos, y consolidar deudas con mejores condiciones.

Cabe destacar que CarroYa cuenta con más de ocho funcionalidades en las que se encuentra: financiación de vehículos, compra de cartera, FacilPass, mantenimiento y cuidado de vehículos, seguros, compra y venta de carros nuevos y usados, entre otros.

Destacado: Inmovilización de vehículos tendría cambio grande en grúas y patios que beneficiará a conductores

¿Cómo solicitar compra de cartera en CarroYa?

Para aplicar a la compra de cartera la persona interesada debe:

  • Ser mayor de 21 años            
  • Tener ingresos superiores a $5 millones
  • Haber efectuado al menos tres pagos del crédito (aplica solo para crédito de libre inversión)
  • Registrarse en el formulario de la plataforma en: https://www.carroya.com/compra-de-cartera

Posterior a eso, el solicitante será contactado en menos de 24 horas por un ejecutivo comercial de las entidades aliadas para gestionar la solicitud.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: finanzas personales
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar