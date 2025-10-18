Catalina Laurens es la nueva responsable de Corporate & Investment Banking de BBVA en Colombia

BBVA anunció el nombramiento de Catalina Laurens como nueva responsable de Corporate & Investment Banking (CIB) en Colombia. Con esta decisión, dijo el banco, refuerza su apuesta por el país y por América Latina como ejes de crecimiento para su negocio mayorista.
Laurens reemplazará a Carlos Alberto Rodríguez, quien dejó la entidad a finales de agosto, tras siete años de gestión, para asumir nuevos retos profesionales.
Laurens tiene una trayectoria de más de dos décadas en el sector financiero. Ha ocupado posiciones de liderazgo en entidades como Banco Santander, donde fue responsable de CIB Colombia; así como cargos en HSBC y Citibank Colombia.
En un comunicado, el banco afirmó que su conocimiento del mercado colombiano y regional será clave para “impulsar la propuesta de valor de BBVA CIB en este entorno estratégico”.
Rol de la banca de inversión de BBVA en la región
La banca mayorista de BBVA en la región se sustenta en cuatro pilares, que comienzan con la experiencia al cliente, con relaciones personalizadas con grandes corporaciones y medianas empresas en proceso de internacionalización.
Además, busca ofrecer una propuesta transversal en financiación estructurada, banca transaccional, mercados de capitales y asesoramiento en fusiones y adquisiciones.
Otro de sus pilares es integrar criterios de sostenibilidad en todas las soluciones, como eje transformador de negocio; así como operar bajo un modelo de banca global, con capacidades multigeografía para acompañar a los clientes en su crecimiento internacional.