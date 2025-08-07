Cenco Malls, que tendrá centro comercial en Colombia, anunció importante incremento en ingresos

La compañía Cenco Malls registró un crecimiento sostenido en sus indicadores financieros y operacionales durante el segundo trimestre de 2025. Según el informe entregado por la empresa, los ingresos consolidados ascendieron a CLP 90.979 millones (equivalentes a US$96,1 millones), lo que representa un incremento del 7,2 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Este desempeño se explica, en gran medida, por la expansión de la superficie bruta arrendable y por una mayor actividad comercial por parte de los locatarios. En ese sentido, la ocupación promedio de los centros comerciales alcanzó un 98,5 %, es decir, 46 puntos base por encima del nivel observado en 2024. En Chile, el nivel de ocupación fue superior, llegando a un 99,3 %, impulsado por la incorporación de aproximadamente 5.000 metros cuadrados de nueva superficie arrendada.
En cuanto a las operaciones en el exterior, la empresa informó que el centro comercial Cenco Limonar, en Colombia, más precisamente en la ciudad de Cali, ya inició el proceso de habilitación y ha comenzado a recibir a sus primeros locatarios, mientras que las obras de adecuación continúan conforme al cronograma establecido.
El gerente general de Cenco Malls, Sebastián Bellocchio, señaló que los resultados obtenidos reflejan “una operación sólida y una estrategia que sigue dando frutos”. Además, destacó que el crecimiento de los ingresos está asociado a “una propuesta comercial atractiva, una experiencia cada vez más valorada por nuestros visitantes y una ejecución disciplinada que prioriza la eficiencia y el servicio”.
¿Qué otros resultados positivos tuvo la compañía?
En materia de rentabilidad, el Ebitda ajustado se situó en CLP 82.003 millones (US$8,6 millones), lo que representa un aumento del 6 % en comparación interanual. El margen Ebitda ajustado superó el 90 %, indicador que evidencia una gestión operativa eficiente y consistente. No obstante, la utilidad neta mostró una contracción del 6,3 %, totalizando CLP 63.447 millones (US$67,0 millones). Esta disminución se atribuye a un mayor pago de impuestos durante el trimestre, que contrarrestó parte del crecimiento operativo.
La actividad comercial dentro de los centros también mostró señales de dinamismo. Durante el segundo trimestre, se contabilizaron más de 32 millones de visitas, cifra que da cuenta del flujo sostenido de consumidores. Además, las ventas de los locatarios registraron un alza del 5,6 % frente al mismo periodo de 2024, alcanzando los CLP 1.195.952 millones (US$1.262 millones).