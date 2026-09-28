Centelsa by Nexans abre conversación sobre desafíos del sector eléctrico de cara al nuevo Gobierno de Colombia

Colombia se encuentra ante una nueva etapa para definir las prioridades del sector energético por lo que, de cara al nuevo Gobierno, la expansión de las redes, la calidad del servicio, la sostenibilidad financiera de los operadores, la integración de energías renovables, el desarrollo y protección de la industria local, y la confiabilidad del sistema hacen parte de una agenda que requerirá diálogo y articulación entre los diferentes actores de la cadena eléctrica desde ya.
Ante este contexto, Centelsa by Nexans se convierte en el articulador de esta conversación, conectando las perspectivas de la industria, los gremios, las instituciones y los organismos técnicos para identificar retos comunes y posibles soluciones frente al futuro de la electrificación en Colombia. El propósito es contribuir a una discusión sectorial que permita generar conocimiento, alianzas e iniciativas de cara a 2030.
Centelsa by Nexans, en alianza con la Cámara Colombiana de la Energía (CCE) y con Valora Analitik como media partner, realizará el encuentro “Electrificación hacia el 2030: desafíos y oportunidades del sector”, el próximo 1 de octubre.
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El espacio busca reunir diferentes eslabones de la cadena eléctrica —generación, transmisión, distribución, regulación y operación— para abordar una pregunta central: ¿qué necesita Colombia para contar con una infraestructura eléctrica más segura, eficiente, resiliente y preparada para las nuevas demandas energéticas? con la participación de gremios, empresas, entidades regulatorias y organismos técnicos, con el propósito de ampliar las perspectivas de la discusión.
Así, Centelsa by Nexans se posiciona como un actor que busca participar estratégicamente en la transformación de la infraestructura eléctrica, y facilitar las conversaciones necesarias para construirla en una coyuntura en la que el país comienza a discutir las prioridades que deberá asumir el país hacia el nuevo Gobierno de Colombia para conectar, compartir conocimiento y contribuir a una visión conjunta de la electrificación hacia 2030.