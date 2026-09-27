El modelo de visitas digitales que impacta a más 24.000 profesionales de la salud en América Latina

La transformación digital también está modificando la manera en que la industria farmacéutica se relaciona con los profesionales de la salud. En ese escenario, Eurofarma ha consolidado un modelo de visitas médicas digitales que, cinco años después de su creación, ya ha impactado a más de 24.000 profesionales y acumula más de 300.000 visitas en América Latina.
El programa, denominado EuroJuntos, nació en Brasil en 2021 como un proyecto piloto y desde 2022 inició su expansión regional. Actualmente está presente en Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Perú, integrando herramientas digitales para desarrollar las relaciones con los profesionales de la salud y ampliar el acceso a información científica especializada.
En Colombia, donde EuroJuntos comenzó operaciones en agosto de 2024, el modelo combina videovisitas, reglas de relacionamiento antes y después de cada encuentro, el portal de educación médica EurON Pro, comunicación por WhatsApp cuando aplica e inteligencia artificial como apoyo a la operación. La atención se concentra en profesionales de la salud de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.
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Uno de los principales diferenciales del programa es su componente de inclusión laboral. En Colombia, el equipo de visitadores digitales está conformado en su totalidad por personas con discapacidad física, incluido un profesional usuario de silla de ruedas. A nivel regional, la iniciativa también incorpora profesionales con discapacidad visual y auditiva, apoyados por tecnología y capacitación especializada.
Los resultados obtenidos en Colombia muestran que el modelo también tiene un impacto medible sobre la operación comercial. En menos de un año, el número de visitas creció 220 % frente a 2024, mientras que la cobertura superó 70 % del panel de profesionales atendidos. Además, el programa alcanzó un ROI positivo de 21 %, de acuerdo con el análisis CUP del mercado Odonto/Maxilofacial.
Otro indicador es la evolución del market share entre los profesionales visitados, que pasó de 1,66 % a 8,58 %. Para Eurofarma, estos resultados muestran que la digitalización de la relación con los profesionales puede combinarse con una estrategia de inclusión y con objetivos de desempeño comercial.
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Entre otros detalles, el modelo también comenzó a extenderse a otras áreas. Momenta, marca de Eurofarma en Brasil enfocada en medicamentos recetados y nutracéuticos, desarrolló dos iniciativas inspiradas en EuroJuntos: Nutrivisitas, dirigida a nutricionistas, y Conexión Odonto, enfocada en profesionales de la odontología.
Nutrivisitas, lanzado en 2025, acumula más de 65.000 consultas, 7.800 nuevos nutricionistas visitados y un aumento de 49 % en la cobertura de visitas. Conexión Odonto, también lanzado en 2025, registra más de 8.500 visitas, 2.200 nuevos odontólogos visitados y un crecimiento de 41% en cobertura.
En los países hispanohablantes, la red de EuroJuntos reúne actualmente a 25 visitadores digitales con discapacidad, ha realizado más de 40.000 visitas y ha impactado a más de 4.500 profesionales de la salud. La cobertura del panel regional pasó de 37 % a 82 %.
Eurofarma prevé llevar el proyecto a nuevos países y especialidades, además de incorporar nuevas tecnologías para hacer las interacciones más personalizadas y eficientes.