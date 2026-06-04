Centro político se mantiene neutral para la segunda vuelta, pero marca distancia de Abelardo de la Espriella

El bloque de centro representado por Claudia López, Sergio Fajardo y Juan Daniel Oviedo decidió no respaldar oficialmente a ninguno de los candidatos que disputarán la segunda vuelta presidencial.
Los excandidatos han dejado en libertad a sus votantes y concentran sus mensajes en exigir debates, defender la institucionalidad y marcar distancia de propuestas que consideran incompatibles con sus principios.
La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha sido la más explícita al descartar cualquier apoyo a Abelardo de la Espriella. Durante la campaña y tras conocerse los resultados de la primera vuelta, López reiteró las líneas rojas que, a su juicio, impiden una eventual adhesión al candidato de derecha.
Sin embargo, tampoco ha expresado un respaldo abierto a Iván Cepeda. Aunque ha reconocido que mantiene una buena relación con el senador y lo ha calificado como una persona decente, ha insistido en que el candidato debe tomar distancia de algunos aspectos del Gobierno de Gustavo Petro y demostrar independencia política.
Uno de los puntos que más reparos le genera es la propuesta de convocar una Asamblea Constituyente, iniciativa que ha sido impulsada principalmente por el presidente Petro. No obstante, Cepeda y varios integrantes de su campaña han tomado distancia de esa posibilidad en las últimas semanas. Aun así, López considera que persisten dudas sobre ese tema y ha evitado comprometer su apoyo.
La exalcaldesa también abrió la discusión sobre la posibilidad de votar en blanco, una alternativa que aseguró nunca ha ejercido, pero que puso sobre la mesa al momento de referirse a la decisión que deberán tomar los electores del centro político.
Sergio Fajardo, por su parte, tampoco ha anunciado respaldo alguno, pero se desmarcó del abogado aspirante. Fajardo presentó un decálogo de puntos en los que no coincide con el gobierno Petro, entre ellos mencionó la convocatoria de una constituyente y la política de “paz total”.
Al mismo tiempo, Fajardo ha mostrado reparos frente a la candidatura de De la Espriella.
Juan Daniel Oviedo también optó por la neutralidad. El excandidato hizo un llamado a que la segunda vuelta se desarrolle dentro de los cauces democráticos y pidió que se respeten los resultados electorales.
Su posición resulta especialmente relevante porque durante la campaña se distanció de Paloma Valencia, quien decidió respaldar a Abelardo de la Espriella tras la primera vuelta. Oviedo rechazó esa posibilidad y argumentó que no podía acompañar a un candidato cuyas posturas considera contrarias a los derechos de la población LGBTIQ+.
Más allá de las adhesiones, Oviedo insistió en que el país necesita una discusión de fondo entre los dos finalistas. A su juicio, Colombia merece debates públicos en los que Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella expongan con claridad sus diferencias, sus propuestas y la visión de país que pretenden construir.
“Lo mínimo que merece el país son debates”, ha señalado el exdirector del DANE, quien considera que los ciudadanos deben contar con suficientes elementos para tomar una decisión informada antes de la jornada electoral del 21 de junio.
Por ahora, el centro político mantiene una posición de independencia frente a la segunda vuelta, aunque las declaraciones de sus principales referentes evidencian mayores coincidencias programáticas con Cepeda que con De la Espriella, sin que ello se haya traducido en un respaldo formal.