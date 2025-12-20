La compañía de infraestructura tecnológica Ilkari obtuvo la certificación International Computer Room Experts Association (ICREA) nivel IV para su datacenter ubicado en la Zona Franca de Tocancipá (Cundinamarca). Esta acreditación valida la fortaleza de la instalación en materia de continuidad operativa, redundancia y desempeño crítico.
El certificado ICREA evalúa criterios avanzados de ingeniería, madurez operativa y robustez de sistemas esenciales. En este caso, alcanzar el nivel IV respalda que el datacenter de Ilkari puede mantener su operación de manera continúa, incluso bajo condiciones extremas.
Para hacerse una idea, este centro de datos cuenta con 308 racks activos, con capacidad de expansión hasta un total de 548 racks, respaldados por 3.6 MW de potencia instalada, ampliables a 7 MW según crecimiento de carga. En otras palabras, cuenta con energía suficiente para operar lo que ya está instalado y ampliarla para soportar más equipos y mayor consumo, dependiendo de la demanda.
Destacado: Colombia fortalece su infraestructura digital con datacenter en Tocancipá; estos son los detalles
Además, el espacio alberga una redundancia eléctrica N+1, generadores diésel de emergencia con autonomía de hasta 72 horas, así como múltiples carriers con rutas de fibra duales para garantizar conectividad resiliente. Es decir, este sistema tiene un respaldo adicional para evitar que todo se apague si algo falla.
De igual forma, la instalación cuenta con un diseño modular que permite una expansión de hasta 1.500 m², una capacidad preparada para cargas de trabajo de inteligencia artificial, banca, salud, gobierno y otros sectores que requieren disponibilidad ininterrumpida y procesamiento de alto rendimiento.
“Esta certificación valida la fortaleza de la instalación, pero también refleja el entorno que Colombia ha creado para infraestructura de misión crítica y alta densidad. Estamos invirtiendo en Colombia porque las condiciones para una resiliencia a largo plazo son reales”, destacó Shane Paterson, CEO de Ilkari.
Soberanía digital y continuidad operativa
Ilkari es una empresa orientada a que las compañías tengan control total sobre sus activos digitales. Para garantizar esa soberanía de los datos, la firma provee la infraestructura y los servicios necesarios.
De esta manera, reduce la latencia para empresas que operan cargas de inteligencia artificial y servicios críticos y, a través de sus soluciones de colocación y nube soberana, ofrece una alternativa frente a la dependencia de centros de datos ubicados en el exterior.
Actualmente, en Colombia, Ilkari emplea a 32 profesionales técnicos y operativos especializados, respaldados por equipos globales distribuidos. Además, el país alberga el Centro Global de Operaciones Técnicas, desde donde se monitorean las operaciones internacionales de la compañía.
Destacado: Empresas están invirtiendo cada vez más en centros de datos en Colombia; se viene proyecto de Google