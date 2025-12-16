Colombia fortalece su infraestructura digital con datacenter en Tocancipá; estos son los detalles

Colombia dio un paso en su posicionamiento como hub tecnológico regional luego de que Ilkari, compañía global de infraestructura tecnológica soberana, obtuviera la certificación International Computer Room Experts Association (Icrea) nivel IV para su datacenter ubicado en la zona franca de Tocancipá.
Según explicaron desde la empresa, esta certificación, que evalúa criterios avanzados de ingeniería, madurez operativa y robustez de sistemas esenciales, sitúa a Colombia dentro de un grupo restringido de países capaces de ofrecer infraestructura con estándares comparables a mercados como Europa, Estados Unidos y Asia.
En ese sentido, la certificación nivel IV confirma que el datacenter de Ilkari puede sostener operación continua incluso bajo condiciones extremas, gracias a arquitecturas completamente redundantes en energía, enfriamiento, comunicaciones y seguridad.
“El futuro de la infraestructura de IA pertenecerá a los países que puedan garantizar continuidad y resiliencia. Colombia está construyendo esa base, e Icrea nivel IV es una prueba clara. Demuestra de lo que es capaz la comunidad de ingeniería en el país”, afirmó Shane Paterson, CEO de Ilkari.
Detalles del datacenter de Ilkari en Colombia
El datacenter de Ilkari cuenta con 308 racks activos con capacidad de expansión hasta un total de 548 racks, respaldados por 3,6 MW de potencia instalada ampliables a 7 MW según crecimiento de carga.
El sitio cuenta con redundancia eléctrica N+1, generadores diésel de emergencia con autonomía de hasta 72 horas, así como múltiples carriers con rutas de fibra duales para garantizar conectividad resiliente.
La instalación ofrece 800 m² de área técnica con un diseño modular que permitirá expandirse hasta 1.500 m², preparado para cargas de trabajo de inteligencia artificial, banca, salud, gobierno y otros sectores.
Además, el CEO explicó que la elección de la zona franca de Tocancipá responde a “factores determinantes”: cercanía estratégica a Bogotá, incentivos para inversión extranjera, facilidades logísticas para la importación de equipos de última generación y condiciones óptimas para garantizar continuidad operativa.
Ilkari emplea actualmente a 32 profesionales técnicos y operativos especializados en Colombia, respaldados por equipos globales distribuidos.
Además, el país alberga el Centro Global de Operaciones Técnicas de Ilkari, desde donde se monitorean las operaciones internacionales de la compañía.
Cabe resaltar que el mercado colombiano de centros de datos superará los US$300 millones en 2030, creciendo a un ritmo estimado del 28 % anual, impulsado por la adopción de nube, la aceleración de la IA y las iniciativas de transformación digital del país.
También, además de Icrea nivel IV, la instalación cumple con estándares globales adicionales como Dcos nivel de madurez 4, TIA-942-C Rated 3 para diseño y construcción, y la certificación SS 564 Green Data Center.