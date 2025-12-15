El mercado de los centros de datos sigue acelerándose en el planeta, impulsado por el crecimiento exponencial de la inteligencia artificial (IA) y la creciente demanda mundial.
Con el objetivo de comprender los costos de construcción de estos centros, Turner & Townsend presentó la novena versión de su estudio “Data Centre Construction Cost Index 2025–2026”, en donde se confirma a Colombia como uno de los destinos más competitivos para el desarrollo de estos proyectos en América Latina.
“El mercado de centros de datos de América Latina sigue siendo uno de los de más rápido crecimiento y, al mismo tiempo, altamente competitivo, a medida que el endurecimiento de las leyes de protección de datos impulsa la demanda de instalaciones seguras, administradas localmente y que cumplan con los estándares de cumplimiento”, afirmó Lloyd Wallace, director líder del índice de costos de construcción del centro de datos.
A nivel general, operadores de hiperescala como Google, Amazon Web Services y Microsoft continúan expandiéndose en los principales mercados. Además, nuevos participantes se están abriendo camino en la región, anunciados por una serie de anuncios en los medios a lo largo de 2025.
El caso colombiano
Según la investigación, el 69 % de los inversionistas incrementó su exposición en Colombia en 2025, reflejando el atractivo del país en sectores como oficinas premium, logística, industrial y proyectos para el sector tecnológico.
En ese contexto, Bogotá y Medellín continuaron concentrando el mayor dinamismo, con una oferta amplia de activos de calidad institucional.
Wallace hizo énfasis en que el impulso de Colombia se origina “por un clima de negocios favorable y el apoyo gubernamental a la transformación digital, mientras que se prevé que el proyecto de Google concluya en 2026”.
Colombia se está convirtiendo en un país altamente competitivo para los centros de datos por varios factores entre los que se incluyen costos de construcción entre los más competitivos de Latinoamérica, estabilidad regulatoria, disponibilidad energética, ubicación estratégica para conectividad regional, y una fuerza laboral altamente capacitada.
Lo anterior hace que el país se prepare para competir con mercados consolidados como Brasil, Chile y México, “con una combinación de costos competitivos, talento especializado y capacidad para ejecutar proyectos altamente complejos con estándares globales”.
Pese a todo lo anterior, sin embargo, el líder de la compañía experta también destacó que el desarrollo de centros de datos en Colombia se encuentra en un punto crítico.
“El país tiene una oportunidad única de consolidarse como hub digital en la región, pero para lograrlo será clave mejorar la eficiencia en los procesos de construcción, habilitar suelo técnico y garantizar una infraestructura energética sólida. Nuestro estudio muestra que el mercado está listo para crecer, siempre que exista una planeación integral y una gestión profesional desde el día uno”, agregó.