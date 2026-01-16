César Loza será el nuevo representante de los trabajadores en la Junta Directiva de Ecopetrol

César Eduardo Loza Arenas fue elegido como representante de los trabajadores en la Junta Directiva de Ecopetrol, uno de los cargos de mayor peso en el gobierno corporativo de la principal empresa del país.
La elección se cerró a las 4:30 p. m. del 15 de enero de 2026 y contó con el acompañamiento de la vicepresidencia corporativa jurídica y secretaría general; la vicepresidencia corporativa de ciencia, tecnología e innovación; la vicepresidencia corporativa de talento organizacional, y la dirección corporativa de auditoría interna, que horas después acreditó la transparencia del proceso y la idoneidad de la plataforma de votación.
De acuerdo con los resultados consolidados y auditados, Loza obtuvo 1.724 votos, equivalentes al 28,6 % del total, imponiéndose sobre otros 15 candidatos. Cabe mencionar que en el segundo puesto quedó Mary Luz Rios y en el tercero, María Ximena Copete.
Quién es César Eduardo Loza Arenas
Loza es presidente de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO) y trabajador de carrera en Ecopetrol, con una trayectoria ligada a la defensa de los derechos laborales, la seguridad industrial y el debate sobre el rumbo estratégico de la empresa en medio del proceso de transición energética.
Su elección se da en un momento clave para Ecopetrol, marcado por la discusión sobre exploración, transición energética, resultados financieros y nuevos proyectos en la mira.
Las prioridades de César Eduardo Loza
Tras conocerse los resultados, Loza reaccionó en su cuenta de X y destacó que el proceso se realizó con garantías.
“Las trabajadoras y los trabajadores me han otorgado el honor y la gran responsabilidad de representarlos en la Junta Directiva de Ecopetrol”, escribió, al tiempo que agradeció de manera especial a quienes respaldaron su candidatura.
En su mensaje, el nuevo representante de los trabajadores fijó las cuatro prioridades que marcarán su gestión:
- Defensa integral de Ecopetrol.
- Protección del empleo y de los derechos laborales.
- Seguridad y soberanía energética del país.
- Una transición energética justa.
—