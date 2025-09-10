El activista de derecha estadounidense Charlie Kirk, quien además era considerado como un influyente aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, murió en evento en una universidad de Utah tras recibir un disparo.
Según declaró el gobernador Spencer Cox en una conferencia de prensa hay una persona sospechosa en custodia, aunque otras fuentes como el comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, declaró que el sospechoso seguía prófugo.
“El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha muerto. Nadie comprendió ni tuvo el corazón de la juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros”, escribió Trump en redes sociales.
Videos del incidente grabados con un celular y circulando en redes sociales muestran a Kirk, de 31 años, dirigiéndose a una gran multitud al aire libre en el campus de la escuela en Orem, Utah, alrededor de las 12:20 p. m. MT (16:20 GMT), cuando se escuchó un disparo, como se relata en un informe de Reuters.
Los ataques contra figuras públicas
El informe de la agencia de noticias expone que el asesinato fue el último de una serie de “ataques contra figuras políticas estadounidenses, incluidos dos intentos de asesinato de Trump el año pasado, que han puesto de relieve un marcado aumento de la violencia política”.
«Este es un día sombrío para nuestro estado, un día trágico para nuestra nación», declaró el gobernador Spencer Cox en la conferencia de prensa. «
La aparición de Kirk fue la primera de una gira de 15 eventos planificada para su regreso a Estados Unidos en universidades de todo el país. A menudo -apuntó Reuters- aprovechaba estos eventos, que solían atraer a grandes multitudes de estudiantes, para invitar a los asistentes a debatir con él en directo.
Segundos antes de que le dispararan, Kirk estaba siendo interrogado por un miembro de la audiencia sobre la violencia armada, según varios videos del evento publicados en línea.